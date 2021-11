Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε 19χρονος στο “Ιπποκράτειο”

Σοκ στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από την ζωή από κορονοϊό 19χρονος ανεμβολίαστος.

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το μεσημέρι ένας 19χρονος που νοσούσε από κορονοϊό.

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης από τις 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ήταν ανοσοκατεσταλμένος καθώς πρόσφατα είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το νεαρό παιδί δεν είχε εμβολιαστεί.

Πηγή: thestival.gr

