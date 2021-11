Αθλητικά

France Football – “Χρυσή Μπάλα”: Ο Μέσι παραμένει φαβορί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι προηγούνται στα βραβεία για τον καλύτερο τερματοφύλακα και τον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή.

Δέκα ημέρες απομένουν για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Στις 29 Νοεμβρίου, το γαλλικό περιοδικό «France Football», θ΄ απονείμει την «Χρυσή Μπάλα» στον καλύτερο παίκτη του 2021 και μέχρι στιγμής, στην σχετική διαδικτυακή ψηφοφορία, που αποτελεί μία ένδειξη για το αποτέλεσμα, φαβορί είναι ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, έχει συγκεντρώσει το 38% των προτιμήσεων και είναι πολύ κοντά στην έβδομη «Χρυσή Μπάλα» της καριέρας του, διευρύνοντας την διαφορά του από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχε πέντε τέτοια τρόπαια στην συλλογή του.

Στην ίδια ψηφοφορία, που διενεργείται μέσω διαδικτύου, ο 29χρονος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας της Τσέλσι, Εντουάρ Μεντί, με ποσοστό 22,9% ξεπέρασε τον 22χρονο Ιταλό πορτιέρε της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος προηγείτο πριν από ένα δεκαήμερο, για το βραβείο «Trophee Yachine» που θα παραλάβει ο καλύτερος τερματοφύλακας.

Τέλος, ο 19χρονος Ισπανός, επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Πέδρι, φαίνεται πως δεν έχει αντίπαλο για το βραβείο «Trophee Kopa», που αφορά στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς, δεδομένου ότι συγκεντρώνει το 54,1% των προτιμήσεων, ενώ για την «Χρυσή Μπάλα» στο ποδόσφαιρο γυναικών, προηγείται η 29χρονη Ολλανδή μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, Λίεκε Μάρτενς με ποσοστό 17,9%.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμπορικά καταστήματα: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στα Τίρανα – ζητά εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Αλβανίας

“Τουρκικό Αιγαίο”: Η Άγκυρα ρίχνει λάδι στη φωτιά (βίντεο)