Κορονοϊός – Γερμανία: Στις χώρες υψηλού κινδύνου η Ελλάδα

Καραντίνα μέχρι και 10 ημέρες για ταξιδιώτες που φτάνουν στη Γερμανία από την Ελλάδα. Ποιες είναι οι 4 χώρες υψηλού κινδύνου για τους Γερμανούς.

Στις «περιοχές υψηλού κινδύνου» για τη Γερμανία κατατάσσονται από την Κυριακή η Ελλάδα, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ».

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, όποιος φθάνει στη Γερμανία από τις προαναφερθείσες χώρες και δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19 ή ανάρρωσης από τη νόσο, θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα 10 ημερών.

Θα μπορεί ωστόσο να υποβληθεί σε τεστ μετά την 5η ημέρα και, εφόσον είναι αρνητικό, να απαλλαγεί από την υποχρέωση παραμονής σε περιορισμό.

Ο κανόνας ισχύει και για τα παιδιά, αλλά, όταν πρόκειται για άτομα κάτω των 12 ετών, η καραντίνα λήγει αυτομάτως μετά την 5η ημέρα, χωρίς την υποχρέωση του τεστ.

Επιπλέον, όλοι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν προς τη Γερμανία από χώρα «υψηλού κινδύνου», θα πρέπει να συμπληρώνουν ψηφιακό έγγραφο, στο οποίο θα καταχωρούν και το πιστοποιητικό τους (εμβολιασμού, ανάρρωσης, διαγνωστικού τεστ).

