Με μισό κιλό κοκαΐνη στο στομάχι ταξίδεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα

Είχε καταπιεί 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαϊνης. Πώς τον "τσάκωσαν" στο "Ελ. Βενιζέλος".

Συνελήφθη, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 34χρονος Πορτογάλος, με την κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 34χρονο, ο οποίος αφίχθη, προερχόμενος από τη Λισαβόνα.

Ο 34χρονος φέρεται ότοι μετέφερε, με τη μέθοδο της κατάποσης, ποσότητα κοκαΐνης σε 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού βάρους 558 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 16-11-2021 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 34χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητας κοκαΐνης.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω, ο οποίος αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενος από την Λισαβόνα Πορτογαλίας.

Ο 34χρονος μετέφερε, δια της μεθόδου της καταπόσεως, ποσότητα κοκαΐνης σε 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού βάρους -558- γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

Σύλληψη εμπόρου κάνναβης

Όπως αναφέρεται σε έτερη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 18-11-2021 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 30χρονος ημεδαπός για παράβαση της Νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσης της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δραστηριοποίηση του ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών, εντοπίστηκε ο 30χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ο ανωτέρω κατελήφθη στην περιοχή του Κολωνού να κατέχει, με σκοπό την άμεση πώληση σε τρίτους, πέντε (5) συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη και συνελήφθη.

Σε επακόλουθες έρευνες, στην οικία του, που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, βρέθηκε πλήθος από συσκευασίες περιέχουσες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4.299- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -10.300- ευρώ,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

