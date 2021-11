Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστή η έξοδος προς Λαμία για 8 ώρες

Κλειστή λόγω έργων θα είναι η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία.

Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος της Αττικής Οδού προς Λαμία (έξοδος 8) από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου 20/11/2021 έως τις 07:00 το πρωί της Κυριακής 21/11/2021, λόγω προγραμματισμένων εργασιών εγκατάστασης νέας ηλεκτρονικής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας από την εταιρεία «Νέα Οδός».

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η έξοδος των οχημάτων από την Αττική Οδό προς την Εθνική Οδό στην κατεύθυνση προς Λαμία θα γίνεται από την έξοδο Ηρακλείου (έξοδος 9) μέσω των αξόνων Λ. Ηρακλείου - Γρ. Λαμπράκη - Σοφ. Βενιζέλου - Καλυφτάκη. Επίσης, για οδηγούς με προορισμό τα Βόρεια Προάστια προτείνεται η έξοδος της Λ. Κηφισίας (έξοδος 11).

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες της Αττικής Οδού θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σε ενημέρωση της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

"Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, στις 20-21.11.2021 ή εναλλακτικά στις 27-28.11.2021, ως εξής:

Κατά τις ώρες 22.00΄ έως 23.00

Πλήρης διακοπή της αριστερής και των δύο μεσαίων λωρίδων κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από τη χ/θ 13,400 έως τη χ/θ 15,200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία ων οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομένουσα λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά τις ώρες 23.00΄ έως 07.00΄:

Πλήρης διακοπή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από τη χ/θ 17,200 έως τη χ/θ 16,000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία ων οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Πλήρης διακοπή του κλάδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της χ/θ 13,600, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής: δεξιά Αναγεννήσεως – αριστερά Τατοϊου – Α/Κ Τατοϊου (άνωθεν Αττικής Οδού) – συνέχεια Γ. Δροσίνη – συνέχεια Τατοϊου – δεξιά είσοδος Ν.Ε.Ο.Α.Λ. (προς Λαμία).

Πλήρης διακοπή των κλάδων εξόδου του κόμβου 8 (Α/Κ Μεταμόρφωσης) και των δύο ρευμάτων της Αττικής Οδού, προς Λαμία.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από την Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Λαμία, θα διεξάγεται ως εξής:

Λ. Ηρακλείου (έξοδος 9) – Λ. Ηρακλείου (προς Βορρά) – συνέχεια Γρ. Λαμπράκη – λοξώς δεξιά Λ. Σοφ. Βενιζέλου – λοξώς αριστερά Τοσίτσα – συνέχεια μέσω:

Γ. Λύρα – αριστερά Ελαιών έως πλ. Ελαιών – αριστερά Ιλισίων – δεξιά είσοδος Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία) ή

αριστερά Καλυφτάκη – δεξιά είσοδος Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία).

Διευκρινίζεται ότι η λοιπή κυκλοφορία οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού θα διεξάγεται κανονικά και δε θα επηρεαστεί από τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση".



