Κορονοϊός - Εστίαση: "λουκέτο" 60 ημερών σε κατάστημα για παραβάσεις

"Βροχή" για ακόμη μια ημέρα έπεσαν τα "λουκέτα" και τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και πολίτες...

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. "Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Χθες, Πέμπτη 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 70.526 έλεγχοι, από τους οποίους οι 32.915 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 314 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 2 συλλήψεις, ως ακολούθως:

142 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς 139 πρόστιμα των 300 ευρώ και 3 των 150 ευρώ ως ακολούθως:



48 στη Θεσσαλονίκη,



20 στη Θεσσαλία,



16 στην Κεντρική Μακεδονία,



15 στη Δυτική Ελλάδα,



11 στην Πελοπόννησο,



11 στην Ήπειρο,



10 στο Βόρειο Αιγαίο,



5 στη Δυτική Μακεδονία,



5 στη Στερεά Ελλάδα και



1 στα Ιόνια Νησιά.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 75.124 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 71.840 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.284 των 150 ευρώ.

9 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ, ως ακολούθως:



6 στο Βόρειο Αιγαίο, 2 στη Δυτική Μακεδονία και 1 στη Θεσσαλονίκη.



Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 196.236 ομοειδείς παραβάσεις.

162 παραβάσεις και 2 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στη Θεσσαλία:

σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 60ήμερης αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

3 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση στον πελάτη,

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:

από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 4 καταστήματα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 10 παραβάσεις στους πελάτες,

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία:





5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 2 παραβάσεις στους πελάτες,

17 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον, 16 παραβάσεις, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες οχημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο:

5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στη Θεσσαλονίκη:

31 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

1 παράβαση σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

1 παράβαση σε επιχείρηση, για μη ανάρτηση πινακίδας κανόνων λειτουργίας,

1 παράβαση για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών από επιβάτη λεωφορείου.

Στην Ήπειρο:





9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

4 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Μακεδονία:

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων,

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, από επιβάτες λεωφορείου.

Στη Στερεά Ελλάδα:

22 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά:

13 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο:

7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κρήτη:

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Στην Αττική:

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων. Στο Βόρειο Αιγαίο: 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο καταστήματος.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 22.982 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.675 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκε 1 παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 447 ομοειδείς παραβάσεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας".