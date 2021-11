Πολιτική

Τσίπρας: το Αεροπορικό Κέντρο στην Καλαμάτα ζημιώνει το Δημόσιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι ο αρμόδιος υπουργός «υπερασπίζεται με αμηχανία» μια συμφωνία «που καταφανέστατα ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο».

Να τολμήσει να φέρει στη Βουλή τη σύμβαση με το Ισραήλ για το Διεθνές Αεροπορικό Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα κάλεσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς την από τις συμφωνίες που «σκανδαλωδώς ζημιώνουν το ελληνικό Δημόσιο».

Σε παρέμβασή του σήμερα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σχετική επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Αλ. Τσίπρας, σχολίασε ότι ο αρμόδιος υπουργός «υπερασπίζεται με αμηχανία» μια συμφωνία «που καταφανέστατα ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο», ενώ «εμφανώς υπάρχει εναλλακτική σχεδόν με μισό κόστος και με καλύτερα αποτελέσματα».

Συγχρόνως, αντέκρουσε τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, όπως είπε, «στο όνομα του πατριωτισμού», ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση δεν ενίσχυσε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαπολύοντας επίθεση στην παράταξη της ΝΔ που «χρεοκόπησε» τη χώρα και την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το ΔΝΤ «πάνω από το κεφάλι» τους και με «άγχος» για τις «συντάξεις» αλλά και «για την ενίσχυση των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Δεν σας επιτρέπω να ξανασηκώσετε το δάχτυλο και να αναφερθείτε σε αυτήν εδώ την παράταξη με όρους πατριδοκαπηλίας», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας από το βήμα της Βουλής, ενώ προσέθεσε: «Είναι άλλο να θες να ενισχύσεις το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλο να φέρνεις συμφωνίες οι οποίες όχι μόνο έχουν οσμή σκανδάλου, αλλά σκανδαλωδώς ζημιώνουν το ελληνικό Δημόσιο».

«Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Μαξίμου ΑΕ απέτυχε παταγωδώς να διαχειριστεί όσα κρίσιμα αφορούν τους πολίτες, την υγειονομική κρίση, την ακρίβεια, τις πυρκαγιές, αλλά έχει ιδιαίτερη έφεση στο να κλείνει συμφωνίες που ζημιώνουν το ελληνικό Δημόσιο» και ιδίως σε ζητήματα που είναι «πολύ ευαίσθητα», δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επί της ουσίας του θέματος, ο Αλ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, αντί να αγοράσει η ίδια τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη «ολοκαίνουργια και τελευταίας τεχνολογίας» με κόστος 322 εκατ., για την αγορά, και 700-800 εκατ., για έξοδα υποστήριξης σε βάθος 20ετίας, δίνει 2 δισ. σε μία εταιρία από το Ισραήλ «για να τα αγοράσει και να μας τα δώσει με λίζινγκ» και με κόστος «600 εκατ. εμπροσθοβαρώς στην πρώτη τριετία».

«Τι λογική έχει αυτό;» διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «συνολική υπέρβαση σε βάθος 20ετίας που ξεπερνάει το ένα δισ. ευρώ» ή κατά «50 εκατ. το χρόνο».

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε την ανάγκη να έρθει η σύμβαση στη Βουλή, γιατί είναι «θέμα δημοκρατίας» και προειδοποίησε ότι την επόμενη φορά «θα έρθει το θέμα στη Βουλή ως διερεύνηση ευθυνών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα σε περιπτώσεις απιστίας και διασπάθισης δημόσιου χρήματος».

«Οι ένοπλες δυνάμεις στη χώρα μας έχουν ανάγκη ουσιαστικής υποστήριξης, αλλά και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πρέπει να αξιοποιούνται ως και το τελευταίο ευρώ. Αυτή η υπέρογκη, η πρωτοφανής ζημία του ελληνικού Δημοσίου από την αύξηση του κόστους, δεν είναι κάτι που θα το αφήσουμε έτσι», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα στη ΝΔ ότι «δεν θα είναι ισόβια» στην εξουσία και υπενθυμίζοντας ότι έχει αλλάξει το Σύνταγμα και «δεν υπάρχει παραγραφή».

