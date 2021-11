Κοινωνία

Γνήσιο της υπογραφής ψηφιακά: Παρουσίαση στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω gov.gr έχουν πλέον τη δυνατότητα οι πολίτες να εξυπηρετούνται από μία ακόμα υπηρεσία των ΚΕΠ.

Δύο νέες υπηρεσίες «δίπλα» στις εμβληματικές υπηρεσίες Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης παρουσιάστηκαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τίθενται άμεσα σε διαθεσιμότητα, από σήμερα, στην υπηρεσία των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνονται και ψηφιοποιούνται πλήρως μέσω του gov.gr οι υπηρεσίες που άπτονται του γνησίου υπογραφής για πολίτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από πολίτες και επιχειρήσεις μέσω των ΚΕΠ για μια πληθώρα διαδικασιών και αναγκών.

«Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πολύ σημαντική, για μία ακόμα πολύ σημαντική, ψηφιακή εφαρμογή, η οποία έρχεται να διευκολύνει πολίτες αλλά και υπαλλήλους. Είναι η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφων και συμφωνητικών που μαζί με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ψηφιακή εξουσιοδότηση, συγκροτούν τον μεγάλο όγκο συναλλαγών μέσω του gov.gr», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα, αυτές οι τρεις υπηρεσίες στο παρελθόν απαιτούσαν σχεδόν 30 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οπότε καθώς σήμερα που κλείνουμε τον κύκλο αυτόν μέσα από την ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής -για να το πούμε έτσι με απλά λόγια όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες- δίνουμε ακόμα μία ψηφιακή υπηρεσία στους πολίτες. Θα τους διευκολύνει σημαντικά. Θα απελευθερώσει σημαντικότατο χρόνο απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αλλά και στα Αστυνομικά Τμήματα. Θα δώσει τη δυνατότητα, δηλαδή, και στους αστυνομικούς μας αντί να απασχολούνται με διοικητικές υπηρεσίες γραφείου, να βγουν περισσότερο στο δρόμο και να ασχοληθούν με τον πυρήνα της δουλειάς τους που είναι η προστασία του πολίτη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της σύσκεψης σύστησε στους συμμετέχοντες τον Κωνσταντίνο που βρίσκεται σήμερα στο πλευρό του. «Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Έχουμε, σήμερα, μαζί μας τον Κωνσταντίνο. Όπως ίσως ξέρετε, χθες ήταν η DUOday. Είναι μία μέρα στην οποία άτομα με ειδικές δεξιότητες έρχονται σε δημόσιους φορείς για να μπορέσουν να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με τον κόσμο της εργασίας, καθώς ο σκοπός μας είναι νέοι συμπολίτες μας σαν τον Κωνσταντίνο, να έχουν τη δυνατότητα, τελικά, να εργαστούν. Οπότε σήμερα ανοίξαμε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου στον Κωνσταντίνο και στη μητέρα του που έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Μας συνοδεύει όλο το πρωινό. Πριν ήταν μαζί μας στη συνάντηση που είχαμε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, σήμερα θα παρακολουθήσει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια και μετά θα έχω τη χαρά να τον πάρω μαζί μου για να επισκεφτούμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια της τακτικής μηνιαίας μας συνάντησης» είπε.

O υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Όλα τα έγγραφα του γνησίου αποκτούν το δικό τους ψηφιακό σπίτι και βέβαια θα βρίσκονται και στη θυρίδα του Πολίτη. Όλα τα έγγραφα τα οποία θα αποκτούν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από το gov.gr, σαν pdf θα έχουν πάνω τους ένα QR code και έτσι θα μπορεί κανείς πλέον να επιβεβαιώσει πραγματικά και όχι μόνο οπτικά, αν τα έγγραφα αυτά είναι γνήσια. Γιατί θα υπάρχουν και στο φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο. Και βέβαια ως συνέχεια του νόμου 4727/2020 που τώρα θα τον εξειδικεύσουμε, τα παραγόμενα έγγραφα θα έχουν την υποχρέωση να τα δέχονται όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Έχουμε, σήμερα, μαζί μας τον Κωνσταντίνο. Όπως ίσως ξέρετε, χθες ήταν η DuoDay. Είναι μία μέρα στην οποία άτομα με ειδικές δεξιότητες έρχονται σε δημόσιους φορείς για να μπορέσουν να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με τον κόσμο της εργασίας, καθώς ο σκοπός μας είναι νέοι συμπολίτες μας σαν τον Κωνσταντίνο, να έχουν τη δυνατότητα, τελικά, να εργαστούν. Οπότε σήμερα ανοίξαμε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου στον Κωνσταντίνο και στη μητέρα του που έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Μας συνοδεύει όλο το πρωινό. Πριν ήταν μαζί μας στη συνάντηση που είχαμε με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, σήμερα θα παρακολουθήσει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια και μετά θα έχω τη χαρά να τον πάρω μαζί μου για να επισκεφτούμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια της τακτικής μηνιαίας μας συνάντησης. Οπότε καλώς ήρθες Κωνσταντίνε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πολύ σημαντική, για μία ακόμα πολύ σημαντική, ψηφιακή εφαρμογή η οποία έρχεται να διευκολύνει πολίτες, αλλά και υπαλλήλους. Είναι η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφων και συμφωνητικών που μαζί με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ψηφιακή εξουσιοδότηση, συγκροτούν τον μεγάλο όγκο συναλλαγών μέσω του gov.gr.

Με την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφων και συμφωνητικών ψηφιοποιούνται πλήρως οι υπηρεσίες που άπτονται του γνησίου υπογραφής. Οι πολίτες πλέον δε χρειάζεται να μεταβούν σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής. Αυτό θα γίνεται ψηφιακά μέσω του https://t.co/AygAV9IhKz pic.twitter.com/tSBJX0NgOW — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 19, 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα, αυτές οι τρεις υπηρεσίες στο παρελθόν απαιτούσαν σχεδόν 30 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, οπότε καθώς σήμερα που κλείνουμε τον κύκλο αυτόν μέσα από την ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής -για να το πούμε έτσι με απλά λόγια όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες- δίνουμε ακόμα μία ψηφιακή υπηρεσία στους πολίτες. Θα τους διευκολύνει σημαντικά. Θα απελευθερώσει σημαντικότατο χρόνο απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αλλά και στα Αστυνομικά Τμήματα. Θα δώσει τη δυνατότητα, δηλαδή, και στους αστυνομικούς μας αντί να απασχολούνται με διοικητικές υπηρεσίες γραφείου, να βγουν περισσότερο στο δρόμο και να ασχοληθούν με τον πυρήνα της δουλειάς τους που είναι η προστασία του πολίτη.

Και χαίρομαι υπουργέ μου, γιατί η σημερινή εξέλιξη, αποτελεί -κατά κάποιο τρόπο- τον απόγονο μιας άλλης παλαιότερης, της εισαγωγής της ηλεκτρονικής υπογραφής στα δημόσια έγγραφα, την οποία είχα προωθήσει για πρώτη φορά το 2013, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως θα θυμάται και ο γραμματέας του υπουργείου, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα.

Από τότε η ψηφιοποίηση ουσιαστικά έμεινε στάσιμη, μέχρι να αποκτήσει αυτήν τη νέα ορμή από το καλοκαίρι του 2019 έως σήμερα. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μία τομή μόνο στην υπέρβαση της γραφειοκρατίας, αλλά και ένα μέτρο ενδυνάμωσης του πολίτη και τελικά καλύτερης λειτουργίας της Δημοκρατίας μας.

Αναμένω, λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον να μας παρουσιάσετε αυτή τη νέα πολύ σημαντική ψηφιακή υπηρεσία».

Ενισχύεται το οπλοστάσιο του ψηφιακού κράτους

Επισημαίνεται ότι με την ψηφιοποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας του γνησίου υπογραφής οι πολίτες θα κερδίσουν σημαντικό παραγωγικό χρόνο ενώ ενδυναμώνεται ψηφιακά το σύνολο της κοινωνίας αλλά και του απόδημου Ελληνισμού καθώς αυτή η διαδικασία όντας πλέον ψηφιακή θα μπορεί να ολοκληρωθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε μέσω του gov.gr.

Επίσης σημειώνεται ότι η υπηρεσία είναι προσβάσιμη από το docs.gov.gr και από το portal του gov.gr ενώ ο χρήστης κάνει login με κωδικούς taxisnet ή τραπεζών για λόγους αυξημένης ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να έχει πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, και ανεβάζει το αρχείο στο οποίο θέλει να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του ψηφιακά. Αμέσως, η διαδικασία ολοκληρώνεται και ο χρήστης αποκτά το παραγόμενο έγγραφο το οποίο έχει βεβαιωθεί ψηφιακά το γνήσιο του χρήστη βάση της ψηφιακής υπογραφής του gov.gr και των προσωπικών στοιχείων του (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ) εξομοιώνοντας τη φυσική παρουσία σε ΚΕΠ (εκεί το ταυτοποιητικό στοιχείο για την επιβεβαίωση θα ήταν ο ΑΔΤ αντί του ΑΦΜ). Σε περίπτωση πολλαπλών υπογραφόντων, δηλαδή στην περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο χρήστης καταχωρεί τα ΑΦΜ και όνομα, επώνυμο των συνυπογραφόντων, οι οποίοι λαμβάνουν τη δυνατότητα να υπογράψουν το έγγραφο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και από τον τελευταίο συνυπογράφων, τότε το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά βεβαιωμένο στις θυρίδες τους στο my.gov.gr.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τις τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολόγιο, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο πρόεδρος Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΔΥΤΕ και κοσμήτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Άρης Κοζύρης και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε 19χρονος στο “Ιπποκράτειο”

Απόδραση κρατουμένου: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν τα “στραβά μάτια”

“Rouk Zouk Special”: “Το Πρωινό” vs “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)