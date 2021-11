Κοινωνία

Σωφρονιστικός “περνούσε” ναρκωτικά μέσα στο εσώρουχο του (εικόνες)

Ο επίορκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σωφρονιστικός, εφοδίαζε κρατούμενους με ναρκωτικά.

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής σε Κατάστημα Κράτησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σωφρονιστικός υπάλληλος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Αργολίδας.





Ειδικότερα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό του στο Κατάστημα Κράτησης, όπου μετέβη για να αναλάβει υπηρεσία. Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία στο αυτοκίνητό του και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 323 γραμμάρια κάνναβη, 9 γραμμάρια κοκαΐνη, 145 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου.

