Πολιτική

Τετραμερής Ελλάδας - Κύπρου - Γαλλίας - Αιγύπτου: Το κοινό ανακοινωθέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των τεσσάρων ΥΠΕΞ στην Αθήνα. Οι αναφορές στο κοινό ανακοινωθέν.

Για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, τόσο στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου όσο και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδηλώνονται μέσα στο πλαίσιο της αναθεωρητικής και αποσταθεροποιητικής πολιτικής της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή, ενημέρωσε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης τους ομολόγους του κατά την τετραμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπως ανέφερε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου. Επί αυτού του ζητήματος, επισήμανε και τη σημασία που έχει να προσδώσει η συζήτηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, σε συνάφεια με τις υπό εξέλιξη συνεργασίες κρατών της περιοχής με τη Γαλλία, αλλά και το γεγονός ότι η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ.

Εξίσου, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ευχαρίστησε για τη σταθερή υποστήριξή τους και τόνισε παράλληλα την ανάγκη όπως η διεθνής κοινότητα στο σύνολο της, αποστείλει τα απαραίτητα μηνύματα προς την τουρκική πλευρά για την ανάγκη άμεσης επανέναρξης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Σε αυτή την προσπάθεια, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον «ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο» της Γαλλίας, ως του μοναδικού κράτους-μέλους της ΕΕ που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Αιγύπτου στον αραβικό κόσμο.

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στο μεταναστευτικό, χαρακτηρίζοντας το ένα μείζον ζήτημα της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως η Κύπρος, εξαιτίας και των ιδιαιτεροτήτων της ως ημικατεχόμενο κράτος με νησιωτικό χαρακτήρα, αποτελεί για πέμπτη συνεχή χρονιά το κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχεται τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου κατ' αναλογία πληθυσμού, γεγονός που έχει ανεβάσει το ποσοστό των αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο 4% του πληθυσμού. Στο σημείο αυτό, εκθείασε τον «υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο η Αίγυπτος διαχειρίζεται τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται από τις μεταναστευτικές ροές, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής που επιλέγουν συστηματικά να εργαλειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο, με στόχο να εκμαιεύσουν πολιτικά και άλλα οφέλη ή ανταλλάγματα».

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση, είπε πως καταδεικνύει τον στρατηγικό προσανατολισμό που προσλαμβάνει η μεταξύ τους συνεργασία, η οποία αναπτύσσεται και ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, είπε πως και οι τέσσερις χώρες συμμετέχουν ενεργά στους υπό διαμόρφωση ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου και επισήμανε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζήτησαν ενδελεχώς τις συνέργειες που δημιουργούνται, οι οποίες επικεντρώνονται σε έργα στρατηγικής υποδομής, όπως και η ανάπτυξη της περιοχής ως εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη. Επιπροσθέτως, σημείωσε πως και οι τέσσερις χώρες συμμετέχουν στο Ενεργειακό Φόρουμ του Καΐρου, τονίζοντας ότι η εγκαθίδρυση και λειτουργία του οποίου το 2020 αποτελεί μια κορυφαίας σημασίας εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και δείχνει τον δρόμο για την υλοποίηση του κοινού μας οράματος, που βασίζεται στην ενίσχυση του διαλόγου και τη θεσμοθέτηση της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την εδραίωση συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας.

Με τη σειρά του, επανέλαβε πως οι διευρυμένες συναντήσεις που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν έχουν χαρακτήρα παιγνίου μηδενικού αθροίσματος, ούτε στοχεύουν στον αποκλεισμό οιασδήποτε χώρας. «Το αντίθετο, είναι ανοικτές προς όλες τις χώρες που επιθυμούν στη βάση μιας θετικής προσέγγισης να συνδράμουν στην εμβάθυνση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον σεβασμό της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον Γάλλο ομόλογό του για την «επιτυχή διοργάνωση της πρόσφατης Διάσκεψης των Παρισίων για τη Λιβύη, κατά την οποία λήφθηκαν συγκεκριμένα και δεσμευτικά για τους συμμετέχοντες αποτελέσματα, όπως η ταυτόχρονη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών τον Δεκέμβριο και η άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, μισθοφόρων και μαχητών από τη χώρα».

Τέλος ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών έκανε ξεχωριστή αναφορά έκανε στις σχέσεις ΕΕ- Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στρατηγικού τους προσήμου.

Η τετραμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας Νίκου Δένδια, Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με το κοινό ανακοινωθέν, που εξεδόθη με σαφή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας, στη σύγκληση απόψεων σε όλα τα ζητήματα, καθώς και στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Το κοινό ανακοινωθέν της τετραμερούς που αποτελείται από τέσσερα άρθρα, ξεκινάει με την αναφορά στην προηγούμενη συνάντηση στο Κάιρο τον Ιανουάριο του 2020, στην οποία υπάρχουν εκτενείς αναφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και προτάσσεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πολυμερές πλαίσιο.

Ακολουθεί αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Σε συνέχεια της πρώτης μας συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 στο Κάιρο, και των αποτελεσμάτων και του τελικού ανακοινωθέντος, εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Γαλλίας συναντηθήκαμε στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2021, για να συζητήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, υπό το φως των πολύπλευρων προκλήσεων που επηρεάζουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αναφερθήκαμε στις άριστες σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων κρατών μας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, και τονίσαμε τη στρατηγική φύση της σχέσης μας, η οποία θέτει τα γερά θεμέλια για ενισχυμένη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Οι απόψεις μας συνέκλιναν σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασφάλειας και της σταθερότητας και συζητήσαμε τρόπους για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη των κοινών μας στόχων στους διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η καταπολέμηση της πανδημίας της πανδημίας του Covid-19 και η μετανάστευση. Συμπερασματικά, επιβεβαιώσαμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και στη συνολική οικονομική ανάπτυξη που όλοι φιλοδοξούμε, σε πλήρη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πολυμερές πλαίσιο".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Τσίπρας: το Αεροπορικό Κέντρο στην Καλαμάτα ζημιώνει το Δημόσιο

Προεδρικό Μέγαρο: Μητσοτάκης και Ρόζης πήγαν μαζί στην Σακελλαροπούλου (εικόνες)