Κοινωνία

Δέσποινα Κουκίου: ο Μπερδέσης, η ληστεία και οι έρευνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία - “κλειδιά” από την κατάθεση της πρώην Σταρ Ελλάς και το σενάριο για σχέση του “χτυπήματος” με τον δολοφονημένο Τάσο Μπερδέση, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

«Φεύγοντας μου λέει ο ένας “μην ειδοποιήσεις κανέναν και γενικότερα μην πεις τίποτα σε κανένα, γιατί”, δεν το ξεχνάω, “θα τις φας τις μαχαιριές”», δήλωσε η Διονυσία Κουκίου, μέσα από τις καταθέσεις της οποίας, οι αστυνομικοί επιχειρούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ το τριών ανδρών, που την λήστεψαν τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους η Διονυσία Κουκίου, «δεν πάει κάπου το μυαλό μου, γιατί δεν έχω διαφορές, να πω ότι έχω διαφορές. Συνέχεια γίνονται τέτοια. Σίγουρα ότι κάποιος… γιατί μου ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα, κάποιος κάτι γνωρίζει».

Σύμφωνα με όσα είπε η καταγγέλλουσα, οι τρεις άνδρες μιλούσαν άπταιστα ελληνικά, φορούσαν γάντια και κουκούλες τύπου full face και ήταν γεροδεμένοι.

«Εφόσον τους έδωσα, λέω “δεν έχω άλλα”. Μου ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα, μου έβγαλαν ό,τι φορούσα στα χέρια μου… κοσμήματα αξίας. Μιλούσαν άπταιστα ελληνικά. Έκανα διάλογο μαζί τους. Έκανα διάλογο. Μου ζητούσαν συγκεκριμένα ένα κόσμημα που έχω εγώ και προσπαθούσα να κερδίσω χρόνο και έλεγα “ποιο κόσμημα, ποιο κόσμημα”», δηλώνει η Διονυσία Κουκίου, που στέφθηκε Σταρ Ελλάς το 2008.

Έφτασε λίγο πριν από τα σκαλοπάτια της εκκλησίας με τον πυγμάχο Τάσο Μπερδέση, όμως χώρισαν το 2014. Στάθηκε στο πλευρό του Τάσου Μπερδέση ως σύντροφος, αλλά και ως φίλη.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους είχαν συλληφθεί για υπόθεση που αφορούσε την υπόθαλψη εγκληματία.

Την Δευτέρα, 31 Μάϊου, ο Τάσος Μπερδέσης έπεσε νεκρός, μαπό τα πυρά αγνώστων στην Βάρη. Οι δράστες, που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση και εξαφανίστηκαν, χωρίς να εντοπιστούν. Η δολοφονία του 39χρονου παραμένει «άλυτος γρίφος» για την Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Προεδρικό Μέγαρο: Μητσοτάκης και Ρόζης πήγαν μαζί στην Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Τρίκαλα: Διαπόμπευση 15χρονης μαθήτριας με ερωτικό βίντεο

Κορονοϊός - Πάτρα: ανεμβολίαστη πέθανε στο σπίτι της