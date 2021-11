Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: Εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας

Ο άνδρας είχε βρεθεί τραυματισμένος από όπλο σε πεζοδρόμιο στην Κηφισιά.

Ένας 44χρονος Αλβανός, που αναζητείται, κατηγορείται ως δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας σε βάρος 39χρονου ομοεθνή του, που διαπράχθηκε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, στην Κηφισιά.

Σημειώνεται, ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής.

Ο 39χρονος είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο σε πεζοδρόμιο της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 35χρονη Αλβανίδα, ως συνεργός του δράστη.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και ανατέθηκε σε ανακριτή για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης.

