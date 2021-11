Κόσμος

Καμάλα Χάρις: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος των ΗΠΑ για λίγη… ώρα

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανέθεσε τα καθήκοντά του στην αντιπρόεδρο για μικρό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο για πρώτη φορά στην Ιστορία, μία γυναίκα εκτελεί χρέη Προέδρου.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε εκ νέου τα προεδρικά του καθήκοντα στις 18.35' ώρα Ελλάδας, τα οποία είχε μεταβιβάσει για σύντομο χρονικό διάστημα στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για όση ώρα παρέμενε υπό αναισθησία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση "ρουτίνας" συνομίλησε με την Κάμαλα Χάρις και τον επιτελάρχη του Λευκού Οίκου "γύρω στις 11.35' σήμερα το πρωί. Ο πρόεδρος ήταν σε καλή διάθεση και ανάλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του αυτή του εκείνη τη στιγμή", έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Τζο Μπάιντεν παραμένει προς το παρόν στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσινγκτον, για τη συνέχιση του γενικού τσεκ-απ "ρουτίνας" στο οποίο υποβάλλεται.

