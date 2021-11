Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: Χασιμότο, λιγούρες και μούδιασμα στο χέρι

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Γιατί η Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο πλήττει κυρίως τις γυναίκες;

Ποια είναι η επίδραση που έχουν τα αφεψήματα στα κιλά και την υγεία μας;

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος και το μούδιασμα στο χέρι;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, στις 12:00.

Τι μπορούμε να κάνουμε για τις λιγούρες κατά τη διάρκεια της περιόδου;

Τι είναι το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης , εν μέσω πανδημίας;

, εν μέσω πανδημίας; Γιατί η γάτα μας πίνει νερό από την τουαλέτα;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

