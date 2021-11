Κοινωνία

Missing Alert: που βρέθηκε ο 15χρονος

Σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή όπου είχε χαθεί, βρέθηκε ο αγνοούμενος ανήλικος, σύμφωνα με τον Οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σε άλλη περιφερειακή ενότητα από εκείνη στην οποία χάθηκε, βρέθηκε ο 15χρονος για τον οποίο είχε σημάνει Missing Alert ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Μιχαήλ Γ. είχε εξαφανιστεί από την Τετάρτη από την περιοχή της Θεσσαλονίκης κα εντοπίστηκε την Παρασκευή στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Σε ανακοίνωση του, ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Η περιπέτεια του Μιχαήλ Γ., 15 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Μιχαήλ Γ. βρέθηκε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μιχαήλ Γ. και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

