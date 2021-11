Κόσμος

Κενόσα: Αθώος ο Ρίτενχαους για δύο ανθρωποκτονίες

Κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ήταν ο 18χρονος σήμερα Ρίτενχαους, που δίχασε τις ΗΠΑ.

Αθώος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε από τους ενόρκους ο Κάιλ Ρίτενχαους, ο έφηβος που πυροβόλησε και σκότωσε δύο άνδρες, ενώ τραυμάτισε έναν τρίτο, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, τον Αύγουστο του 2020, στην Κενόσα.

Οι δώδεκα ένορκοι στην ετυμηγορία τους, μετά από τέσσερις ημέρες διαβουλεύσεων, τον έκριναν αθώο και για τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε: δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δύο για απερίσκεπτη διακύβευση της ασφάλειας.

Ο 18χρονος, ο οποίος κινδύνευε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, δήλωνε ότι ενήργησε εβρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα όταν πυροβόλησε με ένα ημιαυτόματο τουφέκι κατά τη διάρκεια των χαοτικών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων στο Γουισκόνσιν, στις 25 Αυγούστου 2020.

Ο Ρίτενχαους ξέσπασε σε λυγμούς ακούγοντας την ετυμηγορία, λίγο αφότου ο δικαστής προειδοποίησε τους παριστάμενους να τηρήσουν σιγή, απειλώντας ότι θα διατάξει την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα.

Η δίκη του νεαρού πόλωσε την Αμερική, υπογραμμίζοντας το βαθύ διχασμό στην αμερικανική κοινωνία για επίμαχα θέματα όπως είναι το δικαίωμα στην οπλοφορία.



Ο Ρίτενχαους πυροβόλησε και σκότωσε τον Τζόζεφ Ρόζενμπαουμ, 36 ετών και τον Άντονι Χιούμπερ, 26 ετών, ενώ τραυμάτισε στο χέρι τον Γκάιγκε Γκρόσκριτς, 28 ετών.

Για να καταλήξουν στην απόφασή τους οι ένορκοι άκουσαν τις αντικρουόμενες αφηγήσεις της υπεράσπισης και της πολιτικής αγωγής, που παρουσίασαν πολύ διαφορετικές εικόνες των ενεργειών του νεαρού τη νύχτα των πυροβολισμών.

Οι συνήγοροί του είπαν ότι ο Ρίτενχαους είχε δεχτεί κατ’ επανάληψη επίθεση και ότι πυροβόλησε φοβούμενος για τη ζωή του. Υποστήριξαν επίσης ότι βρέθηκε στην Κενόσα για να προστατεύσει ιδιωτική περιουσία, έπειτα από πολλές νύχτες αναταραχών στην πόλη αυτή, στα νότια του Μιλγουόκι.

Οι διαδηλώσεις αυτές οργανώθηκαν αφού αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν Αφροαμερικανό, τον Τζέικ Μπλέικ, ο οποίος έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Αντιθέτως, η εισαγγελία παρουσίασε τον Ρίτενχαους, που τότε ήταν ακόμη 17 ετών, ως έναν απερίσκεπτο αυτόκλητο τιμωρό ο οποίος προκάλεσε τις βίαιες αντιπαραθέσεις και δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για τους άνδρες που πυροβόλησε με το τουφέκι του, τύπου AR-15.

Η δίκη μεταδιδόταν καθημερινά από την καλωδιακή τηλεόραση, σε μια περίοδο κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ. Το δικαίωμα στην οπλοκατοχή θεωρείται ιερό από πολλούς Αμερικανούς και είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα, μολονότι η χώρα βιώνει πολλά επεισόδια ένοπλης βίας και τα πυροβόλα είναι εύκολα διαθέσιμα παντού.

Ο Ρίτενχαουζ, ο οποίος κατέθεσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανοίξει πυρ για να αμυνθεί, θεωρείται ήρωας από ορισμένους συντηρητικούς κύκλους που κρίνουν δικαιολογημένους τους πυροβολισμούς. Από την άλλη, πολλοί στην αριστερά τον θεωρούν έναν αυτόκλητο τιμωρό και ενσάρκωση της ανεξέλεγκτης βίας των όπλων.

Διαδηλώσεις κατά των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας ξέσπασαν σε πολλές πόλεις μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, τρεις μήνες πριν από τα επεισόδια στην Κενόσα.

Καθώς μεγάλο μέρος των όσων συνέβησαν εκείνη τη νύχτα στην Κενόσα είχε βιντεοσκοπηθεί, με κινητά τηλέφωνα ή από κάμερες ασφαλείας, τα γεγονότα δεν αμφισβητούνταν. Η δίκη επικεντρώθηκε κυρίως στο αν ο Ρίτενχαους ενήργησε εύλογα για να αποτρέψει «τον επικείμενο θάνατο ή τη σοβαρή σωματική βλάβη» - με βάση τον νόμο στο Γουισκόνσιν μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κανείς φονική βία.

Οι εισαγγελείς, με επικεφαλής τον Τόμας Μπίνγκερ, επιδίωξαν να τον παρουσιάσουν ως τον μοναδικό επιτιθέμενο και τον μοναδικό άνθρωπο που σκότωσε κάποιον άλλο εκείνη τη νύχτα.



Οι σφαίρες που χρησιμοποίησε ήταν σχεδιασμένες να διαπερνούν τον στόχο τους. Οι ένορκοι είδαν πολλά βίντεο, μεταξύ των οποίων και τη στιγμή που ο Ρίτενχαους πυροβολεί τέσσερις φορές τον Ρόζενμπαουμ, ο οποίος κείτεται ακίνητος, αιμορραγώντας και βογκώντας. Σε άλλο βίντεο ο Γκρόσκρις ουρλιάζει και αίμα πετάγεται από το πληγωμένο χέρι του.

«Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω για να σταματήσω το πρόσωπο που μου επιτέθηκε» κατέθεσε στη δίκη ο Ρίτενχαους.

Ο 18χρονος κατέθεσε ότι πυροβόλησε τον Χιούμπερ αφού εκείνος τον χτύπησε με ένα σκέιτμπορντ και τράβηξε το όπλο του. Πυροβόλησε τον Γκρόσκριτς αφού εκείνος έστρεψε το πιστόλι του εναντίον του – κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος στην κατάθεσή του. Είπε επίσης ότι πυροβόλησε τον Ρόζενμπαουμ αφού ο άνδρας τον κυνήγησε και άρπαξε το όπλο του.

Και τα τρία θύματα ήταν λευκοί, όπως και ο Ρίτενχαους.

Μέσω του Twitter, το κίνημα Black Lives Matter, σχολίασε ότι δεν αιφνιδιάστηκε από την απόφαση «Το σύστημα λειτουργεί ακριβώς όπως είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει τη λευκή υπεροχή».

Η απόφαση «υπογραμμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και το ποινικό σύστημά μας» είπε ο Σααντί Άλι, ένας εκπρόσωπος της ισχυρής οργάνωσης προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων ACLU.

