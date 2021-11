Αθλητικά

Μαραθώνιος: ο 90χρονος Στέλιος Πρασσάς στον ΑΝΤ1

Τι είπε ο μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο για την σωματική του κατάσταση, την αγάπη στο τρέξιμο και τα “μυστικά” της ευρωστίας του.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Στέλιος Πρασσάς, ο 90χρονος μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο την προηγούμενη Κυριακή και αποτέλεσε σημείο αναφοράς ακόμη και εκτός Ελλάδας, για την δύναμη και την αντοχή του.

Όπως είπε ο κ. Πρασσάς, από μικρός είχε λατρεία για τον αθλητισμό και μάλιστα, έκλεινε το μαγαζί του και πήγαινε στον Άγιο Κοσμά για να τρέξει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πρασσάς είπε πως αθλείται από μικρό παιδί και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής είχε πάρει το Πρωτάθλημα Αθηνών, με την ομάδα «Νίκη Πλάκας», που έτσι ανέβηκε κατηγορία, ενώ σε ότι αφορά τις σημερινές προτιμήσεις του, είπε «τώρα είμαι Απόλλων Αθηνών, είμαι με την “ελαφρά ταξιαρχία”».

«Θα συνεχίσω δεν το αφήνω, γιατί είναι η αγάπη μου ο στίβος, να αγωνίζομαι και να τρέχω», είπε ο 90χρονος μαραθωνοδρόμος, που διατηρούσε για πολλά χρόνια κατάστημα με σιδηρικά και χρώματα.

Ιδιαίτερα μυστικά για την ευρωστία του δεν έχει, όπως είπε ωστόσο «δεν τρώω τίποτα έξω, τρώω τα φαγητά τα μαγειρευτά, του σπιτιού».

Ο κ. Πρασσάς είπε ότι είναι πάντοτε κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα και πως τα μέλη της οικογένειας του βρίσκονταν στο Καλλιμάρμαρο την ώρα του τερματισμού στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, επευφημώντας και συγχαίροντας τον.

