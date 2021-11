Παράξενα

Καλιφόρνια: “Έβρεξε” λεφτά σε δρόμο του Σαν Ντιέγκο (βίντεο)

Χιλιάδες χαρτονομίσματα σκορπίστηκαν στον δρόμο όταν άνοιξε η πόρτα ενός θωρακισμένου βαν μεταφοράς χρημάτων και οδηγοί έτρεχαν για το... τζακ ποτ.



Και ξαφνικά άρχισε να «βρέχει» λεφτά σε έναν αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια...

Χιλιάδες χαρτονομίσματα άρχισαν να «πετούν» έξω από ένα θωρακισμένο φορτηγό όχημα μεταφοράς χρημάτων που κινείτο σε έναν αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια χθες Παρασκευή, και οδηγοί σταμάτησαν τα οχήματά τους, βγαίνοντας για να συλλέξουν ό,τι προλάβουν από το...απροσδόκητο τζακ ποτ.

Ωστόσο, η χαρά των αυτοκινητιστών κράτησε για λίγο, καθώς η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο για να αποκαταστήσει την τάξη, συλλαμβάνοντας αρχικά δύο άτομα, ιδιαίτερα άπληστα.

«Υπάρχουν πολλά βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κλέβουν χρήματα στον αυτοκινητόδρομο μαζεύοντάς τα από το δρόμο», δήλωσε ο αρχιφύλακας Κέρτις Μάρτιν της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια σε συνέντευξη Τύπου. Τα χαρτονομίσματα που έπεσαν από το φορτηγό, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε χιλιάδες δολάρια, ανήκουν στην τράπεζα και πρέπει να παραδοθούν σε ένα αστυνομικό τμήμα, επέμεινε.

Το "τζακ ποτ" προκλήθηκε όταν αναπάντεχα άνοιξε η πόρτα ενός θωρακισμένου φορτηγού μεταφοράς χρημάτων κοντά στο Σαν Ντιέγκο, όχι μακριά από τα σύνορα με το Μεξικό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οδηγούς να σταματούν τα οχήματά τους στην μέση του δρόμου και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και να κατεβαίνουν τρέχοντας να μαζέψουν με τις χούφτες δολάρια. Κάποιοι τα πετάγαν στον αέρα σαν κομφετί.

Man im not recording shit, im grabbing every piece of money i see. Whybthis shit dont happen when im on the freeway ?? https://t.co/zGuSLTJzFS — smj (@Stayhoopin15) November 19, 2021

«Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό; Εσείς τί θα κάνατε;» είπε η χρήστης @Demibagby σε ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram.

It was raining money on the San Diego freeway! @DemiBagby was there as cash scattered across I-5 in Carlsbad and shared this video. pic.twitter.com/jKQ5NYAhET — KNX 1070 NEWSRADIO (@KNX1070) November 19, 2021

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι αυτά τα βίντεο θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό όσων δεν επέστρεψαν τα παρανόμως συλλεχθέντα χρήματα. «Είναι καλύτερα για αυτούς να να είναι ειλικρινείς παρά να περιμένουν να τους βρει κάποιος και να τους χτυπήσει την πόρτα», τόνισε ο αρχιφύλακας Μάρτιν.

Η αστυνομία συνέλαβε επί τόπου έναν άνδρα και μια γυναίκα που έσπευσαν να πάρουν όσο ρευστό προλάβαιναν, αλλά στη βιασύνη τους, κλειδώθηκαν έξω από τα οχήματά τους με αποτέλεσμα να βρεθούν αποκλεισμένοι στον αυτοκινητόδρομο.

