Τουρκία: οι ΗΠΑ ζητούν ηρεμία στην ανατολική Μεσόγειο

Παρέμβαση του Τζέικ Σάλιβαν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιμπραήμ Καλίν.

Για την σημασία της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μίλησε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά από περιφερειακά θέματα, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και η διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν, μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπο Τύπου και Επικεφαλής Σύμβουλο του προέδρου της Τουρκίας. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα στις διμερείς δεσμεύσεις ΗΠΑ-Τουρκίας μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Μπάιντεν και του προέδρου Ερντογάν στη Ρώμη στις 31 Οκτωβρίου. Αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά περιφερειακών θεμάτων, στα οποία συμπεριλαμβανόταν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στο Αφγανιστάν, στη Συρία και στον Νότιο Καύκασο, καθώς και η σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

