Νέα Ιωνία: Φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε συναγερμό

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο νοσοκομείο ένα άτομο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Νέα Ιωνία Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Βοσπόρου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τραυματισμένο άτομο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Την πυροσβεστική κάλεσε καταστηματάρχης από το ισόγειο της πολυκατοικίας, ο οποίος αντιλήφθηκε την φωτιά

