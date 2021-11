Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σκρέκας: Πενταψήφιος αριθμός για νοικοκυριά σε ανάγκη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ΥΠΕΝ για τα μέτρα στήριξης οικιακών και επαγγελματικών καταναλωτών, λόγω της “έκρηξης” των τιμών στα καύσιμα.

«Εξετάζουμε κάθε μήνα τι έχει συμβεί στις τιμές φυσικού αερίου και ενέργειας και προσαρμόζουμε την βοήθεια προς τα νοικοκυριά», είπε ο Κώστας Σκρέκας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε απευθείας επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος με 39 ευρώ για τις πρώτες κιλοβατώρες, σε διευκολύνσεις για τους καταναλωτές φυσικού αερίου και στην λήψη μέτρων για τους επαγγελματίες που έχουν σύνδεση στην μέση τάση και μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. «Εδώ είμαστε και αν χρειαστεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να στηρίξουμε και με άλλα μέτρα την ελληνική κοινωνία», προσέθεσε.

Ο Κώστας Σκρέκας σημείωσε πως «δεν πρέπει να βάζουμε στην ίδια βάρκα οικιακούς καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς οι πρώτοι ζεσταίνουν το σπίτι τους και δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους».

Στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπ. Περιβάλλοντος απάντησε πως «620 εκατομμύρια ευρώ για ένα τρίμηνο, δηλαδή 2 δις ευρώ σε ετήσια βάση εάν χρειαζόταν να πάρουμε τα μέτρα αυτά για τέσσερα τρίμηνα, δεν είναι “μέτρα – ασπιρίνη”. Η Ελλάδα είναι η μόνη που μηνιαίως αναπροσαρμόζει τα μέτρα και την κρατική ενίσχυση για την ενεργειακή κρίση και αναλογικά με τον πληθυσμό της, στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα κατά κεφαλήν».

Τα μέτρα στήριξης είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, εάν εξαιρέσει κάποιος το επίδομα θέρμανσης, καθώς τα 500 εκατομμύρια προέρχονται από ειδικούς λογαριασμούς κερδών από χρήση πηγών ΑΠΕ ή από «ποινές» για την εκπομπή αερίων, είπε ο κ. Σκρέκας.

Επεσήμανε πως δεν ξέρει αν και πως μπορεί να τεθεί θέμα διαπραγμάτευσης για αγορά φυσικού αερίου με καλύτερους όρους από την Ρωσία, στο επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Μόσχα, διευκρινίζοντας ότι «η πραγματικότητα είναι πως η οριζόντια έκπτωση 15% στο φυσικό αέριο για όλους τους καταναλωτές, είναι εφικτή διότι εν πολλοίς η ΔΕΠΑ έχει ένα καλό συμβόλαιο με την ρωσική εταιρεία παροχής αερίου, με ρήτρα πετρελαίου».

Το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος είναι ανταγωνιστικότερο τιμολόγιο σε σχέση με το ημερήσιο για αυτό και δεν υπάρχει ειδική μέριμνα, είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέροντας πως υπάρχει ειδική πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «δημιουργούμε πενταψήφιο αριθμό, έκτακτης ενεργειακής ανάγκης, για νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα ούτε θέρμανση και μέσα σε λίγες ώρες από την κλήση, θα φροντίζουμε θα αποκατασταθούν οι παροχές μέσω των δικτύων, με τα τέλη επανασύνδεσης να επιβαρύνουν το Κράτος, το οποίο θα αναλάβει και ένα μέρος των χρεών του νοικοκυριού».

