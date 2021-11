Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: η τρίτη δόση, το ιικό φορτίο και το lockdown

Τι λένε Γεωργαντάς, Βασιλακόπουλος και Θωμαΐδης για τα ραντεβού για εμβολιασμό, το επίπεδο ανοσίας και τις ζοφερές εκτιμήσεις για τα ημερήσια κρούσματα στην Αττική.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον κορονοϊό, την τρίτη δόση του εμβολίου και τις εκτιμήσεις από το αυξημένο ιικό φορτίο είχαν στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και οι Καθηγητές Θόδωρος Βασιλακόπουλος και Νίκος Θωμαΐδης.

Σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας για όλους τους πολίτες, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι «μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας για ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου, ώρες έγιναν 7.000 εγγραφές».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά, «850.000 πολίτες έχουν ήδη κάνει την τρίτη δόση και με αυτούς που έχουν κλείσει ραντεβού είμαστε στο 1,3 εκατομμύρια πολίτες, από τους συνολικά 2,2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν την ευχέρεια για την τρίτη δόση του εμβολίου».

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, σχετικά με την ανοσία από τις δόσεις του εμβολίου, σημείωσε πως «από την πρώτη δόση πρέπει να περιμένουμε την δεύτερη δόση και τρεις εβδομάδες μετά έχουμε ανοσία, ενώ στην τρίτη δόση τα πράγματα είναι πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο γρήγορα, καθώς αυτή η δόση αποκαθιστά τα επίπεδα ανοσίας».

Ο κ. Βασιλακόπουλος συμπλήρωσε ότι «με βάση την ανάλυση των δεδομένων, για όσους είναι άνω των 60 ετών, που αυξάνει ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης, η τρίτη δόση θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται μετά το τετράμηνο από την δεύτερη δόση, όμως και το εξάμηνο είναι ένας καλός χρόνος. Θα πρέπει όλοι να σπεύσουν να κάνουν την τρίτη δόση για να προστατευθούν»

«Δεν ξέρουμε εάν θα χρειαστεί να κάνουμε κάθε χρόνο εμβόλιο για τον κορονοϊό. το αρχικό εμβόλιο θεωρούσαμε ότι θα προσφέρει ανοσία για μεγαλύτερο διάστημα, όμως ο ιός μεταλλάχθηκε. Νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε εμβόλια κάθε χρόνο, που θα προσαρμόζονται στις μεταλλάξεις», ανέφερε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Θωμαΐδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, προσέθεσε πως «πολλές έγκυρες μελέτες, μία εκ των οποίων από το ΕΚΠΑ, έδειξαν ότι μία εβδομάδα μετά την τρίτη δόση, η ανοσία από το 50% εκτοξεύεται στο 95%».

Ο κ. Θωμαΐδης επεσήμανε ότι «παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα το ιικό φορτίο στην Αττική, είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας, συγκρινόμενο μόνο με μια εβδομάδα στις αρχές Απριλίου. Από αυτό το ιικό φορτίο θα έχουμε 2000 κρούσματα την ημέρα στην Αττική. Βρισκόμαστε στην κορύφωση. Θα υπάρχει μια σταθεροποίηση τις επόμενες εβδομάδες και μετά μια μείωση».

Σε σχέση με το ενδεχόμενο για lockdown, ο κ. Γεωργαντάς είπε «έχουμε καταφέρει έχοντας ανοιχτή την οικονομία, να έχουμε συγκρατημένες επιπτώσεις από την πανδημία. Τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους θα συμβάλλουν κι άλλο και νομίζω ότι δεν συζητάμε για ενδεχόμενο ενός lockdown».

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «το lockdown θα προσέφερε χρόνο, μόνο αν εμβολιαζόμασταν μαζικά. Αν δεν εμβολιαζόμαστε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Το ζήτημα είναι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε».

