Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Αναρτήθηκαν στο myCAR της ΑΑΔΕ

Τι αλλάζει στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2022. Το ύψος των τελών κυκλοφορίας



Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, "ανέβηκαν" το πρωί του Σαββάτου τα τέλη κυκλοφορίας για το 2022.

Μέσα από την πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν την δυνατότητα να:

Να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά τους, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούν τη αρμόδια ΔΟΥ.

Να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Η μοναδική αλλαγή που υπάρχει εφέτος είναι ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2022 θα γίνει με διαφορετικό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis και να επιλέξουν την ενότητα «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων».

Στη συνέχεια θα εμφανίζεται η επιλογή για την εμφάνιση του ειδοποιητηρίου, το οποίο φέτος θα έχει και κωδικό QR (QR code), με το οποίο θα μπορεί να γίνεται απευθείας πληρωμή, μέσω web banking.

Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021 -δίχως να υπολογίζονται τυχόν παρατάσεις. Υπενθυμίζεται πως όσοι δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν τα διπλά.

Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας

Σε ό,τι αφορά στο ύψος των τελών κυκλοφορίας για τα παλαιότερα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας έως 30/10/2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση την παλαιότητα και τα κυβικά του κινητήρα.

Ειδικότερα:

από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000

από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005

από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010.

Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από 1η Ιανουαρίου 2011 τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

