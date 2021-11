Πολιτική

Θεμιστοκλέους για lockdown: καταβάλλεται προσπάθεια για να μην γίνει

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις προθέσεις της Κυβέρνησης, το εμβόλιο σε παιδιά 5-11 ετών, την μείωση του εξαμήνου πριν από την τρίτη δόση και την κάλυψη του εμβολίου από τις μεταλλάξεις.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ερωτηθείς γιατί δεν επιτρέπεται στον γενικό πληθυσμό να κάνει και πριν τους έξι μήνες την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως η οδηγία που υπάρχει από τους ειδικούς είναι ότι η λεγόμενη «αναμνηστική» δόση θα πρέπει να γίνεται αφού συμπληρωθούν έξι μήνες από την δεύτερη δόση του εμβολίου, αναφέροντας πως «είναι σαν την οδηγία του γιατρού που λέει ότι αν πάρεις παυσίπονο θα πρέπει να περάσουν 8 ώρες για να πάρεις άλλο παυσίπονο».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Θόδωρου Βασιλακόπουλου, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1 είπε ότι θα πρέπει να επιτραπεί η χορήγηση της τρίτης δόσης στο τετράμηνο μετά την δεύτερη δόση, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε ότι «υπάρχουν όργανα σε αυτήν την χώρα, που αποτελούνται από επιστήμονες που είναι οι πιο ειδικοί στο αντικείμενο τους. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και τα όργανα της χώρας λένε πότε θα γίνει τι και όχι άλλοι επιστήμονες, που μπορεί να είναι ή όχι σε επιτροπές και να εκφράζουν προσωπικές απόψεις, που είναι σεβαστές, αλλά είναι προσωπικές».

«Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην γίνει lockdown, γιατί έχει και αυτό τις δικές του παρενέργειες. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να μην πάμε σε lockdown και ο μόνος τρόπος για να το αποφύγουμε αυτό, είναι ο εμβολιασμός», είπε με νόημα ο κ. Θεμιστοκλέους, ενώ το Μαξίμου αποκλείει κάθετα το ενδεχόμενο ενός lockdown. Όπως συμπλήρωσε, «από την επόμενη χρονιά ο στόχος είναι ο κορονοϊός να εξελιχθεί σε μια «βαριά γρίπη». Είναι σημαντικό ότι εν μέσω αυτής της κατάστασης έχουμε καταφέρει να έχουμε ανοιχτά και την οικονομία και την κοινωνία και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί το lockdown έχει αντίκτυπο και στην υγεία».

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, ο Γ.Γ. του Υπ. Υγείας είπε πως υπάρχει μια αναθέρμανση στα ραντεβού για την πρώτη δόση, αναφέροντας πως «σήμερα είμαστε περίπου στις 20.000 νέα ραντεβού την ημέρα, που σημαίνει αύξηση 1 μονάδας στον γενικό πληθυσμό κάθε 4-5 ημέρες», σημειώνοντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία θα κάνει την τρίτη δόση, είναι άνθρωποι που ήδη έχουν εμβολιαστεί».

«Η γενικότερη αντίληψη είναι πως αν κάποιος έχει κάνει μια δόση και έχει νοσήσει, θα κάνει και την «αναμνηστική» λεγόμενη, την τρίτη δόση», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους, προαναγγέλλοντας ότι την Δευτέρα, στην τακτική ενημέρωση από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών θα υπάρξουν αναλυτικές οδηγίες για τον εμβολιασμό όσων έχουν νοσήσει από κορονοϊό.

«Τα εμβόλια όλων των εταιρειών καλύπτουν την μετάλλαξη Δέλτα σε ποσοστό άνω του 70%. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κόσμος που έχει εμβολιαστεί και νοσεί, είναι φυσιολογικό να υπάρχει κόσμος που έχει εμβολιαστεί και νοσηλεύεται. Ο εμβολιασμός συμβάλει και στην μείωση της μεταδοτικότητας του ιού και στην ηπιότερη νόσηση. Το εμβόλιο μας δίνει πολλαπλάσια προστασία και πρέπει όλοι να εμβολιαστούν», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σε ότι αφορά την ιχνηλάτηση μετά από τον εντοπισμό ενός κρούσματος, παραδέχθηκε πως «ιχνηλάτηση γίνεται, αλλά όταν έχεις τόσες χιλιάδες κρούσματα είναι και επιχειρησιακά δύσκολο να γίνει και άνευ ουσίας εν πολλοίς, για αυτό έχουν μεγάλη σημασία τα γενικά μέτρα προστασίας».

Τέλος για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, υπογράμμισε ότι «αναμένουμε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που περιμένουμε να “ανάψει το πράσινο φως”, μετά θα έχουμε την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και θα προσαρμόσουμε την χορήγηση της δόσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μας».

Για τους εμβολιασμούς κατ΄ οίκον έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση και δεν υπάρχουν αναμονές, όπως ανέφερε ο Γ. Γ. του Υπ. Υγείας, λέγοντας ακόμη ότι μπορεί να μην λαμβάνει δημοσιότητα, αλλά «είναι πάρα πολλές οι κινητές ομάδες που βγαίνουν σε χωριά και πόλεις, έξω από εκκλησίες, σε πλατείες. Είναι περίπου 350 κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ που επιχειρούν κάθε ημέρα».

