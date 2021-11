Υγεία - Περιβάλλον

Ο Τσιόδρας πρόεδρος στη νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νέα επιτροπή εμπειρογνώμων συνέστησε με απόφασή του ο υπουργός Υγείας. Ποιος είναι ο ρόλος της. Αναλυτικά όλα τα μέλη της.



Νέα επιτροπή εμπειρογνώμων συστάθηκε από την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας για την διαχείριση της δημόσιας υγείας.

Όπως έγινε γνωστό η συγκεκριμένη επιτροπή θα φέρει το όνομα ΕΕΔΥ (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας), ενώ πρόεδρος αυτής ορίστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας και αντιπρόεδρος, ο Καθηγητής Επιδημιολογίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Πρόκειται για μία διευρυμένη επιτροπή με εκπροσώπους διαφόρων συλλόγων και φορέων ενώ περιλαμβάνει και εκπροσώπους ασθενών. «Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) που συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας σε εφαρμογή του Νόμου 4675/2020 ασχολείται με θέματα αμιγώς Δημόσιας Υγείας και δεν σχετίζεται με την πανδημία και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που παραμένει κανονικά και θα συνεχίσει να συνεδριάζει», επισημαινεται σε σχετική ενημέρωση

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι:

ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Harvard, Η.Π.Α., με αναπληρωτή τον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αμφότεροι με ειδίκευση στην Επιδημιολογία. ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αναπληρωτή τον ΜΑΡΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Επίκουρο Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αμφότεροι με ειδίκευση στη Δημογραφία. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας -Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», με αναπληρωτή τον ΛΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΟ, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, αμφότεροι με ειδίκευση στον έλεγχο των Λοιμωδών Νοσημάτων. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αναπληρωτή τον ΡΑΜΦΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Παθολόγο – Ογκολόγο, Πανεπιστημιακό Συνεργάτη ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», αμφότεροι με ειδίκευση στη Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναπληρώτρια τη ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αμφότεροι με ειδίκευση σε θέματα Υγιεινής του Περιβάλλοντος. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με αναπληρώτρια την ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αμφότεροι με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Υγείας. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας και την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αναπληρώτρια τη ΣΙΣΚΟΥ ΟΛΓΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιά, αμφότεροι με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διδάκτορα Κοινωνικής Ψυχολογίας, αμφότεροι με ειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με αναπληρωτή τον ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, αμφότεροι με ειδίκευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, με αναπληρώτρια την ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Διδάκτορα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, αμφότεροι με ειδίκευση στη Βιοηθική και Δεοντολογία. ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Διατροφικής Αγωγής – Διατροφικής Αξιολόγησης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με αναπληρώτρια τη ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής Συμπεριφοράς, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, αμφότεροι με ειδίκευση στην επιστήμη Τροφίμων, Διαιτολογίας και Διατροφής. ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ ? Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, MSc Πολιτικές Δημόσιας Υγείας, Διευθυντή Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ως εκπρόσωποι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. ΖΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με αναπληρωτή τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, ως εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), με αναπληρωτή τον ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ, ως εκπρόσωποι του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ψυχίατρος, με αναπληρώτρια την ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Κοινωνιολόγο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ως εκπρόσωποι του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ως εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Βιολόγος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, με αναπληρωτή τον ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ψυχίατρο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ως εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με αναπληρωτή τον ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΤΑΘΗ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, με αναπληρωτή τον ΚΙΚΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων της Διεύθυνσης Συμβάσεων, ως εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α ? Αντιπρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Αττικής, με αναπληρώτρια την ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ, Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου, ως εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) . ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος Ήλιδας, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με αναπληρωτή τον ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, Δήμαρχο Λεβαδέων, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Υγείας Λεβαδέων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγγειοχειρουργός, με αναπληρωτή τον ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Πλαστικό Χειρουργό, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ.), με αναπληρωτή τον ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, Β ? Αντιπρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ως εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ.).

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σωτήρης Τσιόδρας.



Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει.



Τα μέλη υπό στοιχεία (1) έως και (11) συνιστούν την Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, ενώ το σύνολο των μελών αποτελεί την Ολομέλεια.



Μετά από εισήγηση / γνώμη της Επιτροπής δύναται να συγκροτούνται και Επιτροπές με συγκεκριμένο έργο, καθώς και Υποεπιτροπές για ειδικά θεματικά αντικείμενα.



H Επιτροπή καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των λοιπών Επιτροπών Δημόσιας Υγείας, εξαιρουμένης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19 και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, και παραλαμβάνει την έκθεση πεπραγμένων, τα απολογιστικά στοιχεία δράσης και το αρχείο τους, μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4675/2020 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Σεξουαλική κακοποίηση: Ανατριχιαστική η κατάθεση νεαρού με νοητική υστέρηση

Τουρκία: οι ΗΠΑ ζητούν ηρεμία στην ανατολική Μεσόγειο

Κορονοϊός - Ρότερνταμ: τραυματίες σε επεισόδια κατά των μέτρων (εικόνες)