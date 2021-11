Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: αλλαγή στους όρους επιστροφής

Η μείωση των ποσών, οι δόσεις και η υποβολή των δικαιολογητικών. Τι θα ισχύσει τελικώς για την Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και την Επιδότηση Παγίων Δαπανών.

Σε τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και της Επιδότησης Παγίων Δαπανών προχωρά η Κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

«Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και δη εκείνων της Βόρειας Εύβοιας, και σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστούν ευνοϊκότεροι όροι για τους δικαιούχους.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β΄ 5303, 5305, 5306, 5307, 5308) μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων κάθε επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των κάτωθι ποσοστών της ενίσχυσης:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

25% της ενίσχυσης , εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70%, σε σχέση με το 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70%, σε σχέση με το 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70%, σε σχέση με το 2019, και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70%, σε σχέση με το 2019, και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή 50% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30%, σε σχέση με τα έσοδα του 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30%, σε σχέση με τα έσοδα του 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή 33,3% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αυξάνονται οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες, ενώ εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος (31η Δεκεμβρίου 2021), με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι το επιστρεπτέο ποσό δεν επιστρέφεται για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2021, βάσει σχετικών βεβαιώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν σοβαρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. Συγκεκριμένα, για το σύνολο των εν λόγω επιχειρήσεων προβλέπεται η μη επιστροφή του επιστρεπτέου ποσού που έλαβαν στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προχωρά σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τόσο για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όσο και για τις επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (ΦΕΚ Β΄ 5309) και της Επιδότησης Παγίων Δαπανών (ΦΕΚ Β΄ 5304).

Υπενθυμίζεται, προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Για τις λοιπές περιοχές το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.

H Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία αποδεικνύουν έμπρακτα πως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία και είναι έτοιμοι να παρέμβουν στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν σημαντικές ανάγκες».

