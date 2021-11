Κοινωνία

Ασέλγεια - Παππούς 4χρονης: ο αστυνομικός είναι άρρωστος στο μυαλό

Τι λέει για τον πρώην γαμπρό του, που κατηγορείται ότι ασέλγησε στην κορούλα του, ο πατέρας της μητέρας του κοριτσιού. Τι αναφέρει για τον γάμο τους που διαλύθηκε.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή στα Τρίκαλα, ο 29χρονος αστυνομικός αφέθηκε χθες το απόγευμα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο 29χρονος εξέδωσε γραπτή δήλωση στην οποία κάνει λόγο για σκηνοθετημένη κατηγορία σε βάρος του, σε ότι αφορά την ασέλγεια στην κόρη του, ηλικίας 4 ετών.

Το δικό του σχόλιο για την υπόθεση έκανε για πρώτη φορά ο παππούς της 4χρονης, ο πατέρας της μητέρας της, λέγοντας «μεταξύ τους υπήρχαν εντάσεις, το είχαν διαλύσει το μαγαζί πριν χιλιάδες χρόνια…είχανε σκορπίσει, όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν δεν μπορούν να τα βρούνε τα χαλάνε».

Όπως ανέφερε, αφήνοντας υπόνοιες για χρήση βίας, «ακριβώς δεν μου το είχε πει, αλλά είχα δει σημάδια πάνω της από χτυπήματα, μελανά σημάδια. Η κόρη μου δεν είχε πει μαζί μου τίποτα, τα έλεγε στη μανά της και η μάνα της μου τα έλεγε. Εν τω μεταξύ την έβλεπα με σημάδια μελανά, στην πλάτη, στη γάμπα, το σώμα ήταν μελανό».

Ο παππούς εξήγησε πως δεν παρατήρησε κάτι περίεργο στην 4χρονη. «Όχι στο εγγόνι μου. Όταν το έβλεπα εγώ δεν είχα δει ποτέ μου τέτοια πράγματα, ο πατέρας του το έπαιρνε για ένα Σαββατοκύριακο και το έφερνε πάλι» σημείωσε.

Μάλιστα, επεσήμανε πως δεν είναι μαζί με την 4χρονη για να βλέπει, αλλά μία φορά η γυναίκα του του είχε πει ότι μερικές φορές η εγγονή τους δεν θέλει να πάει στον πατέρα της.

«Για εμένα προσωπικά είναι άρρωστος στο μυαλό και θέλει στήριξη ψυχολογικά, κανείς άνθρωπος δεν φτάνει εκεί άμα δεν είναι άρρωστος», κατέληξε ο παππούς της 4χρονης.

