Βόλος: χτύπησε την μάνα του γιατί διέκοψε την… βιντεοκλήση!

Στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες πήγε η ηλικιωμένη, στο κρατητήριο ο γιός, μετά από την καταγγελία της. Τι υποστήριξε ο άνδρας στο Αυτόφωρο.

Ποινική διαμεσολάβηση ζήτησε ο συνήγορος του 47χρονου από τον Αλμυρό Βόλου, ο οποίος επιτέθηκε στην 78χρονη μητέρα του και τη χτύπησε, προκαλώντας μώλωπες σε όλο το σώμα της.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη από αστυνομικούς στον Αλμυρό, μετά από καταγγελία της γυναίκας.

Ο δράστης κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και θες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε ποινική διαμεσολάβηση και η δίκη αναβλήθηκε για τις 30 Νοεμβρίου, γατί στο Δικαστήριο δεν παρουσιάστηκε για να καταθέσει η ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος, που ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ, φέρεται να χτύπησε τη μητέρα του, διότι μπήκε στο σωμάτιό του και διέκοψε συνομιλία που είχε με βιντεοκλήση με άλλο άτομο μέσω Skype!

Ο γιός παραδέχτηκε την πράξη του, ενώ η μητέρα πήγε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στην κατάθεσή της στην Αστυνομία η γυναίκα είχε αναφέρει ότι ο γιος της είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ και πολλές φορές βγαίνει εκτός εαυτού.

Μέχρι να γίνει το Δικαστήριο και να ερωτηθεί η 78χρονη αν συμφωνεί να πάει σε ποινική διαμεσολάβηση με τον γιό της, ο 47χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να μη μένει στο πατρικό του σπίτι και να μην έχει επαφή με τη μητέρα του.

