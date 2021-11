Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επίταξη: κωλύματα για γιατρούς με φύλλο πορείας

Μετ΄ εμποδίων αρχίζουν να αναλαμβάνουν υπηρεσία οι δεκάδες ιατροί οι υπηρεσίες των οποίων επιτάχθηκαν για να ενισχυθεί το υγειονομικό προσωπικό, εν μέσω αυξημένης πίεσης στα νοσοκομεία.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ανάληψη υπηρεσίες για αρκετούς από τους ιδιώτες γιατρούς, οι υπηρεσίες των οποίων επιτάχθηκαν για την ενίσχυση του ΕΣΥ, κυρίως στην βόρεια Ελλάδα.

Το κατώφλι, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πέρασαν το πρωί 12 ιδιώτες γιατροί, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν και τα πρώτα κωλύματα.

Από τους 12 γιατρούς, οι τρεις δεν μπορούν να εργαστούν.

Μία γιατρός είναι ανεμβολίαστη, ενώ οι άλλοι δύο παρέχουν ήδη εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε δημόσια νοσοκομεία, ο ένας στο “Παπανικολάου” και ο δεύτερος στο “424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο”.

Πολλοί ιδιώτες γιατροί αναφέρουν ότι δεν προσφέρθηκαν εθελοντικά, όχι επειδή δεν επιθυμούσαν να βοηθήσουν το σύστημα υγείας, αλλά διότι παρέχουν ήδη υπηρεσίες στα ιδιωτικά τους ιατρεία σε ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται κατ΄ οίκον.

Όλα αυτά, ενώ αυξάνεται η πίεση δέχονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Στην εφημερία του Ιπποκράτειου καταγράφηκε ρεκόρ, καθώς έγιναν 68 εισαγωγές. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 8 παιδιά και 3 γυναίκες.

Τα 25 κρεββάτια στις ΜΕΘ είναι γεμάτα, ενώ 5 συνάνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμενοι εκτός της Εντατικής.

