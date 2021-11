Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με κλεμμένη μηχανή πήγαν για διαρρήξεις σπιτιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ανήλικοι έκλεψαν μηχανή από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν στην Πτολεμαΐδα για να διαρρήξουν οικίες...

Έκλεψαν μοτοσυκλέτα από τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετέβησαν στην Πτολεμαΐδα, προκειμένου να διαρρήξουν οικίες της περιοχής. Πρόκειται για δύο ανήλικους, που συνελήφθησαν έπειτα από τη μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής.

Συγκεκριμένα, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ανήλικοι αφαίρεσαν από κοινού δίκυκλη μοτοσικλέτα, από περιοχή της Θεσσαλονίκης, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή στο Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων και στη συνέχεια μετέβησαν με αυτή, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, διαπράττοντας μία διάρρηξη και κλοπή, καθώς και μία απόπειρα διάρρηξης και κλοπής σε δύο οικίες.

Αναλυτικότερα, οι δύο ανήλικοι χθες το πρωί, εκμεταλλευόμενοι την απουσία ενοίκων και με συγκεκριμένη μεθοδολογία θραύση ομφαλού κλειδαριάς θύρας εισόδου διαμερισμάτων, ενέργησαν τουλάχιστον μία τετελεσμένη διάρρηξη και κλοπή διαμερίσματος, από το οποίο αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα και χρηματικό ποσό, συνολικής χρηματικής αξίας 1.300 ευρώ, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκαν να διαρρήξουν έτερο διαμέρισμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εισέλθουν σε αυτό.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία, δύο κατσαβίδια και ένα γαλλικό κλειδί, καθώς και διάφορα χρυσαφικά, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκε από την νόμιμο κάτοχό τους, τα οποία και αποδόθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες, ως μέσο μετάβασης στην πόλη της Πτολεμαΐδας και η οποία θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη της.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των υπολοίπων χρυσαφικών που βρέθηκαν στην κατοχή τους, καθώς και η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: το βίντεο και το podcast του ΓΕΕΘΑ

Μάνα και γιος έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε λούτρινο αρκουδάκι (βίντεο)

Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Αναρτήθηκαν στο myCAR της ΑΑΔΕ