Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Ακόμη πολλές δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό πέθαναν τις προηγούμενες 24 ώρες στην Ελλάδα, αυξάνοντας κατά πολύ την «μαύρη λίστα» των νεκρών από την έναρξη της πανδημίας.

Παράλληλα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.Από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ προκύπτει ότι έγιναν πάνω από 100 διασωληνώσεις σε 24 ώρες, αν προσθέσει κάποιος τον αριθμό των 69 ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού και την αύξηση κατά 38 των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι το Σάββατο σε σχέση με τον αριθμό της Παρασκευής.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 5991 νέα κρούσματα εκ των οποίων 108 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.239 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Από αυτά τα 1.632 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 1.049 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Έβρου

Ημαθίας

Ηρακλείου

Κοζάνης

Λάρισας

Μαγνησίας

Πέλλας

Σερρών

Φθιώτιδας.

Η γεωγραφιή κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: πέθανε ίδια ημέρα με τον αδελφό του

Μαραθώνιος: ο 90χρονος Στέλιος Πρασσάς στον ΑΝΤ1

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δείχνει τα σημάδια (βίντεο)