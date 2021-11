Αθλητικά

ΟΦΗ: Διπλό κόντρα στον Βόλο

Ο ΟΦΗ νίκησε στο Πανθεσσαλικό με πρωταγωνιστή τον Τζον Τοράλ και έπιασε τετράδα.

Σε ένα ματς με πέντε δοκάρια, ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-0 σε αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ισπανός Τζον Τοράλ, που σημείωσε και τα δύο τέρματα των νικητών στο 12΄ και στο 50΄. Με αυτή τη νίκη ο ΟΦΗ έφτασε τους 15 βαθμούς και ξεπέρασε τον σημερινό του αντίπαλο που έμεινε στους 14 βαθμούς.

Η ομάδα της Κρήτης έδειξε από νωρίς τις προθέσεις και στο 8ο λεπτό είχε διπλό δοκάρι. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τοράλ με γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι του Κλέιμαν, ο Μεγιάδο πήρε το «ριμπάουντ» αλλά το δικό του σουτ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (12΄) οι φιλοξενούμενοι πήραν «κεφάλι» στο σκορ όταν ο Τοράλ μπήκε στην περιοχή και με ωραίο φατσαριστό αριστερό σουτ «έγραψε» το 1-0.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει και στο 17΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν το διαγώνιο σουτ του Λάμπρου βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Καμάου ανενόχλητος έστειλε την μπάλα άουτ.

Η άμυνα του Βόλου συνέχισε να έχει τρομερά προβλήματα και στο 38΄ ο ΟΦΗ είχε και τέταρτο(!) δοκάρι σε σουτ του Τοράλ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως και το πρώτο με την κρητική ομάδα να έχει την υπεροχή στο γήπεδο και στο 50΄ ο Τοράλ διπλασίασε τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και αυτά της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους και προσπάθησαν να δημουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα τέρμα. Στο 57΄ την κεφαλιά του Μπαρτόλο έδιωξε εντυπωσιακά ο Βάτερμαν ενώ στο 76΄ η κεφαλιά του Φαν Ντάινεν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος

Κίτρινες: Φερνάντες - Μαρινάκης, Καμάου, Διαμαντής

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Ρομέρο, Γκουλέν (87΄ Τερεζιου), Ρινέρ, Φεράρι, Ορόζ (79΄ Ροσέρο), Τσοκάνης, Νίνης (46΄ Πάολο Φερνάντες), Ρεγκατίν, Φαν Βέερτ, Μπαρτόλο

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης, Βούρος, Πασαλίδης (71΄ Διαμαντής), Μπαλογιάννης, Τοράλ (78΄ Σελίμοβιτς), Μεγιάδο, Γκαγιέγκος, Καμάου (65΄ Γρίβας), Φαν Ντάινεν (78΄ Καστενιό), Λάμπρου (78΄ Στάικος).

