Αθλητικά

Λαμία - Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας και έδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από ώρα, αλλάζει και έδρα η αναμέτρηση της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό. Η ανακοίνωση της Super League.

Μετά την αλλαγή ώρας (αντί 19:30 θα ξεκινήσει στις 18:00) ο τελευταίος αγώνας της 10ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στην Λαμία και στον Παναθηναϊκό, άλλαξε και έδρα.

Λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου στο ΔΑΚ Λαμίας η αναμέτρηση θα τελεστεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (18:00 COSMOTE Sport 1), εκεί όπου διεξήχθη σήμερα (20/11) ο εναρκτήριος αγώνας της 10ης ημέρας, ανάμεσα στον Βόλο και στον ΟΦΗ.

Πραγματογνώμονας της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος βρέθηκε χθες (19/11) και σήμερα (20/11) στο ΔΑΚ Λαμίας κι έκρινε ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τη Δευτέρα 22.11.2021 στις 18:00, σε συνέχεια της έκθεσης της εταιρείας που έχει αναλάβει τnν εποπτεία και αξιολόγηση των αγωνιστικών χώρων και γηπέδων της Super League και μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ «ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ.»

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Αναρτήθηκαν στο myCAR της ΑΑΔΕ

Telegraph - Γλυπτά του Παρθενώνα: Υπέρ της επιστροφής τους η βρετανική κοινή γνώμη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με κλεμμένη μηχανή πήγαν για διαρρήξεις σπιτιών