Κοινωνία

Μητροπολίτης Δωδώνης στον ΑΝΤ1: “Ψεκασμένοι” οι ανεμβολίαστοι ιερείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χρυσόστομος στον ΑΝΤ1 για τη διορία που έχει δώσει στους ιερείς του, τις διαμαρτυρίες και τις δικαιολογίες τους και την υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό.

Λήγει μέσα στην εβδομάδα η διορία των δέκα ημερών που έχει δώσει στους ιερείς του ο Μητροπολίτης Δωδώνης για να εμβολιαστούν.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ο Χρυσόστομος είπε πως οι ανεμβολίαστοι ιερείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του, για δεύτερη φορά.

Τους χαρακτήρισε «ψεκασμένους» και αιτιολογώντας είπε ότι, οι συγκεκριμένοι υποστηρίζουν ότι αν κάνουν το εμβόλιο «θα μπει μέσα τους ο σατανάς».

«Πεθαίνει ο κόσμος κι αυτοί δεν εμβολιάζονται», είπε σχετικά και εκτίμησε πως η ίδια άρνηση θα υπάρξει και με την απογραφή.

Ερωτηθείς γιατί μερίδα των ιερέων συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτόν, απάντησε: «γιατί δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους και θέλουν να γίνουν γνωστοί».

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης πρότεινε υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό όχι μόνο των ιερέων, αλλά όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

«Ποιος θα ελέγχει στις εκκλησίες;» σημείωσε αναφορικά με τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από Δευτέρα και τόνισε πως «είμαστε κοντά στην κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό».

«Είναι αδιανόητο να βλέπεις τον άλλον να πεθαίνει και να σφυρίζεις αδιάφορα», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Τήνο (εικόνες)

Κορονοϊός: Βγήκε στη σύνταξη για να μην εμβολιαστεί και πέθανε

Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Αναρτήθηκαν στο myCAR της ΑΑΔΕ