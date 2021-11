Κόσμος

Τραγωδία στη Νιγηρία: Επτά παιδιά πνίγηκαν με βάρκα σε ποτάμι

Τα κορίτσια επέστρεφαν στα σπίτια τους. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Επτά νεαρά κορίτσια ηλικίας 10-12 ετών πνίγηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε σε έναν ποταμό της Πολιτείας Τζιγκάουα, στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Τα κορίτσια επέστρεφαν στα σπίτια τους από την απέναντι όχθη του ποταμού Γκασάνια, στην περιφέρεια Αούγιο, αφού είχαν παραστεί σε μια θρησκευτική τελετή για τη γέννηση του προφήτη Μωάμεθ, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λαουάν Σιίσου.

Τρία από τα κορίτσια που επέβαιναν στη βάρκα σώθηκαν.

Επειδή βιάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αποφάσισαν γύρω στα μεσάνυχτα να μπουν μόνες τους στη βάρκα που ήταν αγκυροβολημένη στην έρημη όχθη του ποταμού και να την οδηγήσουν απέναντι, εξήγησε ο Σιίσουο.

Τα ναυάγια είναι συχνό φαινόμενο στους ποταμούς της Νιγηρίας. Συνήθως, τα πλοιάρια είναι υπερφορτωμένα ή πεπαλαιωμένα ή δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. Τον Μάιο περίπου 100 άνθρωποι πνίγηκαν όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε και βυθίστηκε στην Πολιτεία Κέμπι, στη βορειοδυτική Νιγηρία.

