Βελιγράδι: Ελληνόπουλα “κρατούν” τη χώρα μας στην “καρδιά” της Σερβίας

Παιδιά των Ελλήνων που ζουν στη Σερβία μαθαίνουν ελληνικά μετά το σχολείο τους, κρατώντας ζωντανό τον ελληνισμό τους.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο μας, στην πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι, μικρά ελληνόπουλα κρατούν δυνατά τη χώρα μας στην καρδιά τους.

Είναι τα παιδιά των Ελλήνων που ζουν στο Βελιγράδι που εκτός από το σχολείο τους πηγαίνουν καθημερινά και στο τμήμα ελληνικής γλώσσας.

«Τα παιδιά της ομογένειας συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς και Ολυμπιάδες και διακρίνονται. Πάντα στην ελληνική γλώσσα», δήλωσε η νηπιαγωγός Όλγα Γιάννου.

Κι όλα αυτά χωρίς να υπάρχει ελληνικό σχολείο παρά μόνον αίθουσες που έχουν παραχωρηθεί σε ένα κεντρικό κτίσμα στο Βελιγράδι.

Η ομογένεια κρατά σταθερά το ελληνικό στοιχείο. Ιστορία, έθιμα κ παραδόσεις τιμούνται όπως στην Ελλάδα, ωστόσο τα παιδιά ψάχνουν να βρουν ένα χώρο να φιλοξενούνται, αφού τα μαθήματα των ελληνικών γίνονται εκτός του σχολείου τους και σε αίθουσες προσωρινές. Στη Σερβία τα σχολεία λειτουργούν πρωί – απόγευμα, κάτι που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στην ανεύρεση αίθουσας για να φιλοξενηθούν.

