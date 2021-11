Κοινωνία

Missing Alert για 35χρονο

Αγωνία για την τύχη του 35χρονου. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοήθησετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 35χρονου από την περιοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα ίχνη του Σαπουρίδη Αναστάσιου χάθηκαν στις 17 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σαπουρίδη Αναστάσιου, σήμερα στις 20/11/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαπουρίδης Αναστάσιος έχει ύψος 1,70 μ., έχει 65 κιλά βάρος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και πράσινα μάτια. Έχει τατουάζ στον δεξιό καρπό του χεριού του μία πασχαλίτσα και στον αριστερό καρπό του χεριού του την ημερομηνία 5/2/1986. Είναι άγνωστο το τι φορούσε. Έφυγε με το όχημα του, μάρκας hyundai, σιέλ χρώματος, μαύρο καπό, φιμέ τζάμια με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας ΖΧΒ 9780



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

