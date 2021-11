Κοινωνία

Κερατσίνι: Νεκρή 8χρονη που σφήνωσε σε πόρτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και σοκ προκαλεί ο χαμός του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ένα κοριτσάκι 8 ετών βρήκε φριχτό θάνατο όταν διέφυγε της προσοχής των δικών του και σφήνωσε σε μεταλλική πόρτα εργοστασίου.

Το περιστατικό, που έγινε στο Κερατσίνι στις 17 Νοεμβρίου, έγινε σήμερα γνωστό από το Mega.

Ερωτήματα προκύπτουν και για το πώς το παιδί δεν έγινε αντιληπτό από τους αρμόδιους στο εργοστάσιο.

Φίλοι, συγγενείς και συμμαθητές της μικρής έχουν αφήσει λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας.

Η Αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, οι οποίες με απόφαση εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ συνελήφθησαν επίσης ο υπεύθυνος του εργοστασίου για την πόρτα και ένας οδηγός.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Τήνο (εικόνες)

Βελιγράδι: Ελληνόπουλα “κρατούν” τη χώρα μας στην “καρδιά” της Σερβίας

Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Αναρτήθηκαν στο myCAR της ΑΑΔΕ