Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης: Μοιρασιά στη Νεάπολη

Χωρίς νίκη παρέμειναν Ιωνικός και Αστέρας Τρίπολης για τρίτη σερί αγωνιστική.

Χωρίς νίκη παρέμειναν Ιωνικός και Αστέρας Τρίπολης για τρίτη σερί αγωνιστική, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Για τις δύο ομάδες ήταν η δεύτερη ισοπαλία στην τελευταία τριάδα αγώνων που έχουν, ενώ πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος είχαν γνωρίσει την ήττα, ο μεν Ιωνικός με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, ο δε Αστέρας, εντός έδρας από την Λαμία (0-1).

Οι παίκτες των δύο συλλόγων μπήκαν... ορεξάτοι στον αγωνιστικό χώρο και πριν τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου ο Τουράμ έβαλε μπροστά τον Ιωνικό. Ο Βραζιλιάνος στράικερ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Λένις και με κεφαλιά νίκησε τον Τσιφτσή στο 14΄ (1-0) και πανηγύρισε το δεύτερο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Ο στράικερ του Ιωνικού στάθηκε άτυχος στη συνέχεια, καθώς στο 33΄ τραυματίστηκε (πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θλάση) κι αντικαταστάθηκε από τον Ματσούκα).

Η «απάντηση» των Αρκάδων ήταν άμεση και στο 29΄ έφεραν το ματς... στα ίσια. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Τιλίκα Λεό δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χουτεσιώτη, με τον Βραζιλιάνο να «ανοίγει λογαριασμό» στη Super League.

Το ματς ήταν ανοιχτό και στο δεύτερο μέρος με τους φιλοξενούμενους ν΄ απειλούν στο 60΄ με τον Σόνι και τους Νικαιώτες να χάνουν τεράστια ευκαιρία με τον Αοσμαν στο 78΄, όταν σούταρε άουτ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης

Κίτρινες: Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Ματσούκας, Μύγας - Ριέρα, Καστάνο, Σίτο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σπανός): Χουτεσιώτης, Γκοτσούλιας, Αοσμάν, Ντάλσιο, Καμπράλ (55΄ Μάναλης), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Τουράμ (33΄ Ματσούκας), Λένις (90΄+1 Κιάκος)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα (77΄ Γκαρσία), Άλβαρες, Καστάνο, Ατιένθα, Βαλιέντε, Τιλίκα Λεό, Σίτο, Ριέρα (77΄ Ιγκλέσιας), Σόνι (63΄ Κρέσπι), Μπενίτο

