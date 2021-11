Αθλητικά

ΑΕΚ: “Τεράστιο διπλό” στο Λαύριο

Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο Λαύριο έναντι στην τοπική ομάδα.

Σπουδαίο «διπλό» σημείωσε η ΑΕΚ στο Λαύριο, βελτιώνοντας σε 4-4 το ρεκόρ της στην Α1 Ανδρών/Basket League και πιάνοντας τους γηπεδούχους στην κατάταξη. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 82-81 από την έδρα των «μεταλλωρύχων», για την 8η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας το δεύτερο εφετινό «διπλό» της και υποχρεώνοντας την ομάδα του Χρήστου Σερέλη στη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» της.

Με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ο Μπράιαν Ανγκόλα οδήγησε την «κιτρινόμαυρη» επίθεση, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Ίαν Χάμερ με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ και Κίνο Κολόμ με 15 πόντους, σε μία βραδιά αφιερωμένη στον Στέφαν Γέλοβατς, ο οποίος παραμένει σε καταστολή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Από το Λαύριο προσπάθησε ο Τάισον Κάρτερ με 23 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 41-44, 59-68, 81-82

Η δυναμική εκκίνηση της ΑΕΚ, με πρωταγωνιστή τον Γκρίφιν, βοήθησε την Ένωση να επιβάλει το ρυθμό της και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +12 (28-16). Δίχως να χάσουν την επιθετική και αμυντική τους διάρκεια οι «κιτρινόμαυροι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 (40-25 στο 16΄), αλλά η αντίδραση του Λαυρίου δεν άργησε να έρθει... Με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι τους και με βελτιωμένη άμυνα, οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους σκορ 16-4, μαζεύοντας τη διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου (41-44).

Η ΑΕΚ αύξησε και πάλι την παραγωγικότητα της, μετά το ολιγόλεπτο μπλακ άουτ της δεύτερη περιόδου, και φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με 24 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, παρέμεινε σε απόσταση (68-59 στο 30΄), ενώ στο 32΄ εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά (72-62).

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν σε 75-77 στο 38΄, αλλά μέχρι εκεί... Η αστοχία του Γερομιχαλού από τα 6.75, διατήρησε το 78-75 υπέρ της ΑΕΚ, με τον Γκρίφιν να χαρίζει με κάρφωμα στα 15΄΄ για τη λήξη αέρα 5 πόντων στην Ένωση (80-75), εξασφαλίζοντας της το «διπλό».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Μαλαμάς, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 23 (2), Μουράτος 10 (2), Κακλαμανάκης 7, Περσίδης 6 (2), Γκόινς 3 (1), Λούις 9 (1), Νικολαΐδης 10 (2), Σμιθ 7, Αμίνου, Γερομιχαλός 6 (1).

ΑΕΚ (Δέδας): Φλιώνης, Ανγκόλα 20 (3), Παππάς 11 (3), Γκρίφιν 14 (1), Χάμερ 16, Κολόμ 15 (2), Φιλιππάκος 2, Μαυροειδής 2, Βαουλέτ 2.

