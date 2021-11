Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ζευγάρι με διαφορά λίγω ημερών

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία τον Βόλο. Τους ξεκλήρισε ο κορονοϊός.

Δεν έχουν τέλος οι οικογενειακές τραγωδίες συμπολιτών που «φεύγουν» από κορονοϊό. Ο φονικός ιός ξεκληρίζει πλέον στον Βόλο ολόκληρες οικογένειες.

Η νέα τραγωδία αφορά σε ένα ζευγάρι ανεμβολίαστων που «νικήθηκε» από τον κορονοϊό και κατέληξε με διαφορά λίγων ημερών.

Πρώτος νόσησε από κορονοϊό ο 68χρονος σύζυγος. Διαπιστώθηκε ότι είναι «θετικός» στον ιό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλευόταν με ογκολογικά προβλήματα. Ο 68χρονος συνοδευόταν από τη σύζυγό του η οποία κόλλησε λίγες μέρες αργότερα.

Η 60χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και εισήχθη στην κλινική κορονοϊού. Το περασμένο Σάββατο «έσβησε» από επιπλοκές του κορονοϊού. Η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν άντεξε.

Σήμερα τα ξημερώματα κατέληξε σε κλινική κορονοϊού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και ο σύζυγός της.

