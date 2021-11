Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι ανεμβολίαστοι σε κάθε περιοχή (χάρτης)

Ποιες, από τις 74 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας, είναι στο “κόκκινο”. Που καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά

Να ανοίξει τον δρόμο για τον εμβολιασμό, ο οποίος σε 68 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, βρίσκεται σε ποσοστά κάτω του 70% στον γενικό πληθυσμό, επιδιώκει η κυβέρνηση, με το νέο μίγμα μέτρων για τους ανεμβολίαστους που τίθενται σε ισχύ από την Δευτέρα

Αν και η εικόνα είναι καλύτερη στους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών, 24 Περιφερειακές Ενότητες βρίσκονται κάτω από το φράγμα του 70%, με την Ευρυτανία να είναι καθηλωμένη στο 37%.

Ακολουθούν η Φωκίδα με 52% και η Αρκαδία με 59%, ενώ στο «κόκκινο» του εμβολιαστικού χάρτη βρίσκονται πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, Δράμα, Σέρρες, Χαλκιδική, Πέλλα, Πιερία, Φλώρινα, Άρτα, Καβάλα, Γρεβενά).

Σε 30 περιοχές της χώρας, η ηλικιακή κατηγορία των 60 ετών και άνω έχει εμβολιαστεί σε ποσοστό από 70% έως 78% και μόλις σε 19 Περιφερειακές Ενότητες ξεπερνούν το 80%.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για νησιωτικές περιοχές, οι οποίες φαίνεται ότι συμμετείχαν μαζικά στο πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία», ενώ ένας από τους λόγους των υψηλών ποσοστών που καταγράφουν, ιδιαίτερα κάποια νησιά, όπως για παράδειγμα η Ικαρία (102%), η Κάρπαθος (103%) και η Μήλος (109%), είναι το γεγονός ότι πολλοί τουρίστες ή ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών επέλεξαν να εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Για τη διατήρηση αυτών των ποσοστών και δεδομένου ότι αυτή είναι η κατηγορία πολιτών που κινδυνεύει περισσότερο από τον ιό, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη αναμνηστικής δόσης ξεκαθαρίζοντας ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά μήνες από την έκδοσή του.

