Τουρκία: Η Ελλάδα προκαλεί την ένταση

Τι απαντά το ΥΠΕΞ της γείτονος, που βάζει στο στόχαστρο τον Νίκο Δένδια. Τι αναφέρει η Άγκυρα για «τεχνητές συμμαχίες» της Ελλάδας και για τον δικό της ρόλο στην περιοχή.

Τη δυσκολία του να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα της ανέλιξης της ελληνικής διπλωματίας στο διεθνές πεδίο έδειξε για μια ακόμη φορά το Σάββατο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών όταν προσπάθησε να απαντήσει σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή ο Νίκος Δένδιας.

Την ώρα που ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας βρίσκεται στο Μπαχρέιν και έχει αλλεπάλληλες επαφές με ομολόγους του από πολλές αραβικές χώρες, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου, Τανζού Μπιλγκίτς έκανε λόγο για «τεχνητές συμμαχίες» που δημιουργεί η Ελλάδα και για τον «βασικό ρόλο σταθερότητας» που υποτίθεται ότι παίζει η Τουρκία στην περιοχή.

«Είναι μάταιος κόπος η προσπάθεια της Ελλάδας να ανταγωνιστεί την Τουρκία σε κάθε ζήτημα, να προτιμά την ένταση από τη συνεργασία και να προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητές συμμαχίες, ούσα ανήμπορη να χωνέψει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της και στην ευρύτερη περιοχή», ισχυρίστηκε ο κ. Μπιλγκίτς.

«Ενώ μιλάει για διάλογο, από την άλλη καθημερινά κάνει εχθρικές και προκλητικές δηλώσεις για την Τουρκία», είπε για τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, σύμφωνα με την Καθημερινή, συμπληρώνοντας «καλούμε την Ελλάδα, σε κοινή λογική, ειλικρίνεια και σε εντιμότητα».

