Τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο αυτοκίνητα και ένα ταξί.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά στο ύψος του νοσοκομείου Υγεία.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο οχήματα και ένα ταξί, ενώ αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα.

