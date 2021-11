Αθλητικά

NBA: Αντετοκούνμπο και Πόρτιτς έκαναν το 3Χ3 στο Μιλγουόκι

Σε ανοδική οι Μιλγουόκι Μπακς. Η τρίτη σερί νίκη τους επί των Ορλάντο Μάτζικ είχε την… υπογραφή των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπόμπι Πόρτις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 32 πόντους και μάζεψε 20 ριμπάουντ (ρεκόρ σεζόν), ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 24 πόντους με έξι τρίποντα έχοντας επίσης 15 ριμπάουντ (στο τέταρτο double-double της σεζόν), οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 117-108 , επί των Ορλάντο Μάτζικ, στο Μιλγουόκι.

Ετσι τα «ελάφια» κέρδισαν το τρίτο σερί παιχνίδι τους για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, βάζοντας θετικό πρόσημο στη βαθμολογία (9-8).

Αυτές οι τρεις νίκες του Μιλγουόκι ήρθαν σε μία σειρά πέντε εντός έδρας αγώνων, η οποία συνεχίζεται με έναν ακόμη αγώνα εναντίον του Ορλάντο τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο ‘Έλληνας σούπερ σταρ εκτός από τους 32 πόντους (7/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 15/23 βολές) και τα 20 ριμπάουντ, είχε επίσης 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα σε 30 λεπτά συμμετοχής

Τρεις πόντους, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ, είχε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Οι Μάτζικ, οι οποίοι παραμένουν τελευταίοι στην Ανατολική Περιφέρεια, οι οποίοι έπαιξαν χωρίς τον Κόουλ Άντονι και τους...μόνιμους απόντες Μαρκέλ Φουλτζ και Τζόναθαν Άιζακ, είχαν κορυφαίο σκόρερ τον Τζέιλεν Σακς με 14 πόντους, ένα περισσότερο από τους, Οκίκι και Μάλντερ.

Ο επόμενος αγώνας των Μπακς είναι και πάλι με αντίπαλο τους Μάτζικ, τα ξημερώματα της Τρίτης (03:00) ώρα Ελλάδας πριν από άλλον έναν εντός έδρας αγώνα, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (ξημερώματα Πέμπτης στις 03:00).

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 62-50, 96-71, 117-108.

