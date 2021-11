Κοινωνία

Κορονοϊός - Κύθηρα: πέντε παιδιά εκτός σχολείου για τις… μάσκες

Τι αποκάλυψε η Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου για τα επιχειρήματα των γονιών τους. Δύο μήνες μετά το πρώτο κουδούνι μπήκαν σε αίθουσα δύο από τα πέντε παιδιά.

Για τους αρνητές γονείς που στερούν από τα παιδιά τους την εκπαίδευση και την συναναστροφή τους στο σχολείο με τα άλλα παιδιά, λόγω της αντίδρασης των κηδεμόνων τους στην τήρηση των μέτρων προστασίας, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 η Χρ. Κοσμά, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου στον Ποταμό Κυθήρων.

Όπως είπε η εκπαιδευτικός, «στα Κύθηρα έχουμε πέντε παιδάκια που δεν είχαν έρθει για μάθημα από τις αρχές της σχολικής χρονιάς. Την Πέμπτη με χαρά είδαμε ότι ήρθαν τα δύο παιδιά».

Όπως προσέθεσε, «τα άλλα τρία παιδιά δεν τα έχουμε δει, δεν τα ξέρουμε καν, διότι είναι από μεταγραφή», αναφέροντας ότι «οι γονείς μου έχουν γνωστοποιήσει ότι τα παιδιά τους κινδυνεύουν στο σχολείο και ότι έχουν κάθε δικαίωμα να τα προστατεύσουν κρατώντας τα στο σπίτι».

«Ήδη έχουν ενημερωθεί υπηρεσιακώς οι αρμόδιες Αρχές και έχουν απαντήσει ότι είναι παράνομο να μην έρχονται τα παιδιά στο σχολείο», είπε κ. Κοσμά.

Επεσήμανε δε πως «στο σχολείο έχουμε 100% εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, που προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά ασφαλή από τον κορονοϊό».

Ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, σημείωσε ότι παρά το κενό για τιμωρία των γονιών που υπάρχει στο νομικό πλαίσιο, το οποίο άμεσα θα κλείσει με νομοθετική ρύθμιση, οι τοπικοί εισαγγελείς μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τις υποθέσεις αυτές και να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες για την λήψη μέτρων, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου από τους γονείς.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής αποκάλυψε ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει παρέμβαση του Υπ. Δικαιοσύνης, για ποινή φυλάκισης έως 3 έτη, σε γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Τέλος, ο Καθ. Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, που συμμετείχε στην συζήτηση, τόνισε ότι η στάση των γονιών απομονώνει τα παιδιά και τα κρατά μακριά και από την μαθησιακή εμπειρία, αλλά και από την επαφή τους με τα άλλα παιδιά, κάτι που είναι θεμελιώδες για την ψυχοσωματική ανάπτυξη και υγεία τους.

