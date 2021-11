Κοινωνία

Κερατσίνι: Σύλληψη για τον θάνατο της 8χρονης που σφήνωσε σε πόρτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν επίσης η μητέρα και η γιαγιά της άτυχης 8χρονης, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Στη σύλληψη ενός ατόμου με την κατηγορία της ανθρωποκτονία από αμέλεια, προχώρησε η Αστυνομία, για τον τραγικό θάνατο 8χρονης που εγκλωβίστηκε σε μεταλλική πόρτα εργοστασίου. Συνελήφθησαν επίσης η μητέρα και η γιαγιά της άτυχης 8χρονης, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου, οι οποίες στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη την Τετάρτη 17/11 στο Κερατσίνι, όταν το 8χρονο κοριτσάκι προσπάθησε να μπει μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε συρόμενη ηλεκτρική πόρτα και να χάσει τη ζωή της.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος ερευνώνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κύθηρα: πέντε παιδιά εκτός σχολείου για τις… μάσκες

21 Νοεμβρίου: Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Κορονοϊός - Κρήτη: Πέθανε πλήρως εμβολιασμένος πατέρας δύο παιδιών