DuoDay: Δόμνα Μιχαηλίδου - Δημήτρης Τραυλός μαζί στον ΑΝΤ1

Τι είπε η Υφυπουργός Εργασίας για την στήριξη σε άτομα με αναπηρία και τα προγράμματα για την απασχόληση και την κοινωνική στήριξη τους. Τι είπε ο Δημήτρης για τα όνειρα του.

Μαζί με τον Δημήτρη Τραυλό, με τον οποίο συνυπήρξαν, στα μέσα της εβδομάδας, σε όλες τις δραστηριότητες της για μία ημέρα, βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι» η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε στον θεσμό DuoDay και την καθιέρωση του και στην Ελλάδα από αξιωματούχους, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε στο πλάι του τον Κωνσταντίνο Ρόζη, που έχει ως στόχο να εμφυσήσει στο ίδιο το άτομο με αναπηρία την εξωστρέφεια και να δείξει στην κοινωνία και σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, πως συνάνθρωποι μας, όπως ο Δημήτρης, είναι λειτουργικοί και ικανοί να δουλέψουν και να γίνουν συνεργάτες τους.

Όπως είπε ο ίδιος ο Δημήτρης Τραυλός, η ημέρα που πέρασε με την Δόμνα Μιχαηλίδου «με βοήθησε πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι πήγα μαζί της και σε ραντεβού εκτός γραφείου».

Ο Δημήτρης Τραυλός είπε ακόμη ότι θέλει να γίνει σεφ .

Σε ότι αφορά την εργασιακή αποκατάσταση και την στήριξη ατόμων με αναπηρία, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη τρία προγράμματα:

ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με κάλυψη 90% μισθολογικών και ασφαλιστικών εισφορών για δύο χρόνια, χωρίς ρήτρα για διατήρηση της θέσης εργασίας μετά την πάροδο των δύο ετών, καθώς αποτελούσε σε προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα ανασταλτικό παράγοντα για συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ένα πρόγραμμα για απασχόληση ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με κάλυψη 100% του μισθολογικού κόστους και των εισφορών, άμεση συνεργασία τους με ειδικό και άνθρωπο που θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους για να τους εξηγεί και να τους βοηθά και το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα 45 εκ. ευρώ και σε δεύτερο επίπεδο θα υπάρχουν άλλα 300 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του οποίου άτομα με αναπηρία θα έχουν έναν άνθρωπο να τους βοηθήσει να βγουν από το σπίτι τους, να κάνουν τα ψώνια τους κοκ»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην υπόθεση με τις απαράδεκτες δηλώσεις για τους ανάπηρους που έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Τήνου και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, λέγοντας πως «απευθείας ο Δήμαρχος Τήνου έκανε την σωστή πράξη και διέγραψε τον δημοτικό σύμβουλό για αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις».

