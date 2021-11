Πολιτική

Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: ευχές Δένδια με φωτογραφία από την θητεία του (εικόνες)

Χρόνια πολλά σε στελέχη και στρατεύσιμους από τον ΥΠΕΞ με μια φωτογραφία από το παρελθόν.

Χρόνια πολλά σε στελέχη και στρατεύσιμους εύχεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μέσω Twitter, για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, όπως επισημαίνει.

«Με τη δική σας αφοσίωση στο καθήκον και με την ενότητα του λαού μας η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα, τα εθνικά της συμφέροντα και το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αξιών της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» τονίζει στο μήνυμά του.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών παραθέτει φωτογραφία από τη στρατιωτική του θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός.

Χρόνια πολλά σε στελέχη και στρατεύσιμους για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου (φωτογραφία από τη στρατιωτική μου θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός). (1/2) pic.twitter.com/hcArpSgbwX

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 21, 2021

