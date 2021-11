Αθλητικά

Εξαφάνιση Πενγκ Σουάι: Τα βίντεο της τενίστριας που προκαλούν ερωτηματικά

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σουάι Πενγκ που είχε καταγγείλει βιασμό. Νέα βίντεο της Κινέζας αθλήτριας στη δημοσιότητα. Τα αμφισβητεί η WTA.

Η Κινέζα πρωταθλήτρια του τένις, Πενγκ Σουάι, η οποία το τελευταίο διάστημα αποτέλεσε θέμα διεθνής ανησυχίας, παρακολούθησε σήμερα ένα τουρνουά τένις στο Πεκίνο, σύμφωνα με επίσημες φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το τουρνουά που διοργάνωσε το China Open.

Η Πενγκ φαίνεται ανάμεσα στους καλεσμένους των «Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals», ντυμένη με σκούρο μπλε σακάκι και λευκό παντελόνι, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του τουρνουά.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Επίσης βίντεο των Global Times, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, την δείχνουν να χαμογελά, να κουνάει και να υπογράφει αυτόγραφα για παιδιά.

Η πρώην Νο1 στο διπλό στον κόσμο δεν είχε εμφανιστεί ούτε μιλήσει από τότε που ανέφερε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 2 Νοεμβρίου, ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ζανγκ Γκαολί, την είχε εξαναγκάσει να συνάψουν σεξουαλική σχέση.

Η ανάρτηση της Πεγκ Σουάι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαγράφηκε γρήγορα.

Οι παγκόσμιοι φορείς του τένις έχουν εκφράσει ανησυχία, με την Ένωση Γυναικών Αντισφαίρισης (WTA) να απειλεί να αποσύρει τα τουρνουά από την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία ζήτησαν στοιχεία για το πού βρίσκεται η τενίστρια.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

Οι φωτογραφίες και το βίντεο με την Πεγκο Σουάι που εμφανίστηκαν σήμερα παραμένουν «ανεπαρκή» και δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της WTA, δήλωσε εκπρόσωπός της στο Reuters.

Η Πενγκ Σουάι επισκέφτηκε επίσης ένα δημοφιλές εστιατόριο στο κέντρο του Πεκίνου χθες το βράδυ. Ο Χου Σιτζίν, αρχισυντάκτης των Global Times, δημοσίευσε ένα βίντεο από την έξοδο, το οποίο επιβεβαίωσε ένας διευθυντής εστιατορίου στο Reuters την Κυριακή.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 20, 2021

Επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου της Πεγκ Σουάι, βρίσκονταν στο εστιατόριο Sichuanese, είπε ο διευθυντής, Ζου Χονγκμέι, προσθέτοντας ότι έφαγαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο και μαζί με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Οι αναζητήσεις με το όνομα της Πενγκ Σουάι στο δημοφιλές κινεζικό μικρομπλόγκ Weibo συνέχισαν να μην δίνουν αποτελέσματα σήμερα και οι συζητήσεις για τις αρχικές κατηγορίες της έχουν αποκλειστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

